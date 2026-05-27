Svetovna zdravstvena organizacija svari pred najhujšim: ebola se širi hitreje, kot lahko ukrepamo

Izbruh ebole se širi hitreje, kot ga je mogoče zajeziti, je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, to pa po njegovem mnenju tudi spodbuja strahove pred poglabljanjem svetovne zdravstvene krize, piše Daily Mail. Samo v zadnjih tednih je bilo v Demokratični republiki Kongo zabeleženih več kot 1000 primerov okužbe z ebolo in 220 smrti zaradi smrtonosnega virusa, iz Afrike pa se je ta virus, ki je nevaren predvsem zato, ker zanj ne obstaja cepivo, začel širiti tudi na druge konce sveta. Predvsem v Evropo. Američana, ki je kazal znake okužbe, so tako odpeljali na zdravljenje v Nemčijo, ta teden pa je nastal preplah tudi v Italiji, saj so v bolnišnico sprejeli moškega in žensko, ki sta po vrnitvi iz Afrike prav tako kazala znake okužbe. Na srečo in veliko olajšanje Italijanov in celotne regije so laboratorijski testi pokazali, da Italijana nista okužena z ebolo.

Cepiva ni, zato je umrljivost visoka. FOTO: Glody Murhabazi/Afp

Kljub temu ostaja strah, da bi se virus lahko še naprej širil po svetu in zahteval na tisoče življenj, spomin na pandemijo covida je še preveč živ. Na letališčih v Združenih državah Amerike denimo povečujejo število pregledov potencialno okuženih potnikov, znanstveniki z Univerze v Oxfordu pa medtem hitijo z ustvarjanjem cepiva za trenutni sev virusa, imenovan bundibugyo, ki je izredno smrtonosen. Ubije namreč kar do 50 odstotkov okuženih.

Približno 50 odstotkov ljudi, ki se okužijo z ebolo, ne preživi. Smrt najpogosteje nastopi zaradi šoka, ki ga povzroči izguba tekočine, običajno med šestim in 16. dnem po pojavu prvih simptomov. Do danes v petdesetletni zgodovini bolezni niso zabeležili niti enega primera širjenja po zraku s kašljanjem ali kihanjem. Bolezen se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami, kot je kri, v nekaterih izjemno hudih primerih pa tudi slina. Večina ljudi virus širi prek krvi, blata in izbruhane vsebine. Po okrevanju lahko semenska tekočina ali materino mleko ostaneta kužna še več mesecev, trupla umrlih pa ostanejo kužna še dolgo po smrti.

Kljub temu je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije opozoril, da odziv ne dohaja hitrosti izbruha. V nagovoru Afriški uniji o širjenju ebole je dejal: »Nujno povečujemo obseg ukrepov, vendar nas epidemija trenutno prehiteva.« Gre namreč za eno najhitreje potujočih epidemij ebole od izbruha leta 2014, ko so zabeležili več kot 28.000 primerov okužb in 11.000 smrtnih žrtev po vsej Zahodni Afriki. Tokratno epidemijo so sicer že razglasili za izredno stanje globalnih razsežnosti na področju javnega zdravja. Med 220 ljudmi, ki so umrli v zadnjem izbruhu, so bili trije prostovoljci Rdečega križa, za katere se domneva, da so se z virusom okužili med rokovanjem z okuženimi trupli.