Svetovno prvenstvo v nogometu pod vprašajem? Mehiko po likvidaciji pretresa val nasilja

Te dni smo poročali o Slovenki, ki z družbo praznuje 40. rojstni dan v mehiškem Tulumu. Kar bi moral biti brezskrben oddih, se je spremenilo v pretresljivo izkušnjo, ki je gotovo ne bodo pozabili. Kot je opisala ena od Slovenk v družbi, naša bralka Lea, je njen mož stal le nekaj deset metrov stran, ko je na glavni ulici sredi dneva odjeknilo več strelov. Istega dne je mehiška vojska v operaciji ubila enega najbolj iskanih vodij mamilarskih kartelov, Nemesia Oseguero Cervantesa, znanega kot El Mencho. Po njegovi smrti je po državi izbruhnil val nasilja.

Privrženci kartela so se maščevali z zaporami cest, požigi vozil in napadi na varnostne sile. Nemiri so zajeli več kot 20 zveznih držav. Najhuje je bilo v Jaliscu, domači regiji kartela, kjer so v več napadih umrli tudi pripadniki nacionalne garde. Zapirali so šole, prebivalcem svetovali, naj ostanejo doma. Med najbolj prizadetimi kraji sta Guadalajara in obmorski Puerto Vallarta, priljubljeni turistični točki. V obeh mestih so zagorela vozila in poslovni objekti, nad mestoma so krožili vojaški helikopterji. Posnetki kažejo dim nad ulicami in potnike, ki so se na letališču v Guadalajari ob zvokih strelov metali na tla. Nemiri so se razširili tudi v Quintana Roo, kjer ležita Cancun in Tulum.

Ali bo obisk prvenstva varen?

Vprašanje, ki si ga zastavljajo številni turisti in ljubitelji nogometa, je: ali je potovanje varno? Nekatere letalske družbe so začasno ustavile polete v Puerto Vallarto, nato so letališča v Guadalajari, Puerto Vallarti in Tepicu znova odprli. Ameriško zunanje ministrstvo je svoje državljane v prizadetih regijah pozvalo, naj ostanejo v hotelih. Britanske oblasti odsvetujejo vsa nenujna potovanja v zvezno državo Jalisco, medtem ko Quintana Roo za zdaj ostaja območje, kjer ob običajni previdnosti potovanja niso posebej omejena.

Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo Mehika letos gostila skupaj z ZDA in Kanado. Guadalajara naj bi junija gostila štiri tekme. Mednarodna nogometna zveza sporoča, da razmere spremlja in sodeluje z oblastmi, za zdaj pa tekem ne namerava seliti. Turisti, ki potovanja šele načrtujejo, so razpeti med željo po obisku in skrbjo za varnost. Razmere se hitro spreminjajo, zato oblasti svetujejo spremljanje uradnih navodil in previdnost, zlasti v zahodnem delu države.