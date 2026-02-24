  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEHIŠKI KARTELI

Svetovno prvenstvo v nogometu pod vprašajem? Mehiko po likvidaciji pretresa val nasilja

Po smrti kartelnega vodje izbruhnilo nasilje: kaj morajo vedeti turisti v Mehiki.
FOTO: Alberto Lingria Reuters
FOTO: Alberto Lingria Reuters
N. P.
 24. 2. 2026 | 18:22
2:48
A+A-

Te dni smo poročali o Slovenki, ki z družbo praznuje 40. rojstni dan v mehiškem Tulumu. Kar bi moral biti brezskrben oddih, se je spremenilo v pretresljivo izkušnjo, ki je gotovo ne bodo pozabili. Kot je opisala ena od Slovenk v družbi, naša bralka Lea, je njen mož stal le nekaj deset metrov stran, ko je na glavni ulici sredi dneva odjeknilo več strelov. Istega dne je mehiška vojska v operaciji ubila enega najbolj iskanih vodij mamilarskih kartelov, Nemesia Oseguero Cervantesa, znanega kot El Mencho. Po njegovi smrti je po državi izbruhnil val nasilja.

image_alt
Slovenci sredi streljanja v turističnem mestecu v Mehiki: »Iz kombija je skočil moški z rutko čez usta« (FOTO)

Privrženci kartela so se maščevali z zaporami cest, požigi vozil in napadi na varnostne sile. Nemiri so zajeli več kot 20 zveznih držav. Najhuje je bilo v Jaliscu, domači regiji kartela, kjer so v več napadih umrli tudi pripadniki nacionalne garde. Zapirali so šole, prebivalcem svetovali, naj ostanejo doma. Med najbolj prizadetimi kraji sta Guadalajara in obmorski Puerto Vallarta, priljubljeni turistični točki. V obeh mestih so zagorela vozila in poslovni objekti, nad mestoma so krožili vojaški helikopterji. Posnetki kažejo dim nad ulicami in potnike, ki so se na letališču v Guadalajari ob zvokih strelov metali na tla. Nemiri so se razširili tudi v Quintana Roo, kjer ležita Cancun in Tulum.

Ali bo obisk prvenstva varen?

Vprašanje, ki si ga zastavljajo številni turisti in ljubitelji nogometa, je: ali je potovanje varno? Nekatere letalske družbe so začasno ustavile polete v Puerto Vallarto, nato so letališča v Guadalajari, Puerto Vallarti in Tepicu znova odprli. Ameriško zunanje ministrstvo je svoje državljane v prizadetih regijah pozvalo, naj ostanejo v hotelih. Britanske oblasti odsvetujejo vsa nenujna potovanja v zvezno državo Jalisco, medtem ko Quintana Roo za zdaj ostaja območje, kjer ob običajni previdnosti potovanja niso posebej omejena.

Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo Mehika letos gostila skupaj z ZDA in Kanado. Guadalajara naj bi junija gostila štiri tekme. Mednarodna nogometna zveza sporoča, da razmere spremlja in sodeluje z oblastmi, za zdaj pa tekem ne namerava seliti. Turisti, ki potovanja šele načrtujejo, so razpeti med željo po obisku in skrbjo za varnost. Razmere se hitro spreminjajo, zato oblasti svetujejo spremljanje uradnih navodil in previdnost, zlasti v zahodnem delu države.

image_alt
Mehičanka razkrila, kaj jo je v Sloveniji najbolj šokiralo: »Tega res nisem pričakovala«

Več iz teme

MehikapotovanjaturizemZDAnasiljenogometsvetovno nogometno prvenstvoFifa
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Slovenija
POGREB

Solze žalosti ob slovesu od Zlatke Olah: »Zlatka ni odšla poražena, odšla je kot borka« (FOTO)

Umrla je v 65. letu starosti. Od nje so se v tišini in globoki žalosti poslovili številni sorodniki, prijatelji ter znanci.
Moni Černe24. 2. 2026 | 20:18
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Ugotovimo vzrok za lajanje

Pes z laježem komunicira, izraža vznemirjenje, strah, tudi dolgčas.
Ajda Janovsky24. 2. 2026 | 20:00
19:59
Bulvar  |  Tuji trači
ZADRL NEPRIMERNO BESEDO

Je bil rasistični izpad na podelitvi nagrad posledica bolezni? V ljubljanskem UKC pojasnjujejo

Motorični in vokalni tiki, ki so značilni za Tourettov sindrom, so vedno nehoteni.
24. 2. 2026 | 19:59
19:46
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 1,9

Del Slovenije je zvečer stresel potres

Potres z magnitudo 1,9 so čutili prebivalci Radelj ob Dravi, Mute, Dravograda in okolice.
24. 2. 2026 | 19:46
19:25
Novice  |  Slovenija
ČETRTKOVO SOOČENJE

Janša na soočenju v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz (VIDEO)

Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
24. 2. 2026 | 19:25
19:07
Novice  |  Slovenija
DRZNA POTEZA OBLASTI LETA 1936

Poglejte, kakšna lepotica je bila prva slovenska policistka

Pionirka je s svojim delom dokazala, da so strokovnost, predanost in pogum neodvisni od spola.
24. 2. 2026 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki