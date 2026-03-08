  • Delo d.o.o.
REFERENDUM

Švica danes odloča o tej pomembni pravici, ki smo jo mi že sprejeli

Na referendumu bodo podali mnenje o treh vprašanjih, a le enemu predlogu se obeta podpora.
Večina menda ni naklonjena znižanju prispevka za javno radiotelevizijo. FOTO: Pierre Albouy/Reuters
Večina menda ni naklonjena znižanju prispevka za javno radiotelevizijo. FOTO: Pierre Albouy/Reuters
STA, B. K. P.
 8. 3. 2026 | 12:19
3:08
A+A-

V Švici danes poteka referendum, na katerem bodo volivci odločali o več vprašanjih, med drugim o vpisu pravice do uporabe gotovine v ustavo, vzpostavitvi podnebnega sklada in znižanju prispevka gospodinjstev za javno radiotelevizijo SRG. Glede na javnomnenjske ankete se podpora obeta le vpisu pravice do gotovine v ustavo. Predlog za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo naj bi glede na javnomnenjski anketi, ki sta ju izvedli omenjena javna televizija in medijska skupina Tamedia/20 Minuten, podpira približno 60 odstotkov vprašanih, drugih predlogov pa naj švicarski volivci danes na referendumu ne bi podprli. Pri nas so sicer poslanci že konec lanskega leta z 61 glasovi za in brez glasu proti potrdil odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja ustave, s čimer se vanjo dodaja pravica do plačevanja z gotovino. V slovenski ustavi je tako po novem navedeno, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

Tudi o financiranju javne televizije

Švicarski volivci bodo danes glasovali tudi o predlogu za znižanje letnega prispevka, ki ga gospodinjstva plačujejo za financiranje švicarske javne radiotelevizije. S trenutnih 335 švicarskih frankov (približno 370 evrov) letno naj bi se po predlogu več skupin, med njimi desničarske Švicarske ljudske stranke (SVP), znižal na 200 švicarskih frankov (približno 220 evrov) letno. Ankete kažejo, da bodo volivci predlog zavrnili, k čemur jih je pozvala tudi vlada, ki poudarja, da je prispevek potreben za zagotavljanje javne službe v vseh štirih jezikovnih območjih države. Švicarska vlada je v odgovor na pobudo »200 frankov je dovolj!« predlagala, da bi prispevek za gospodinjstva do leta 2029 postopoma znižali na 300 švicarskih frankov. V Švici so sicer volivci na referendumu leta 2018 z veliko večino zavrnili odpravo prispevka za javno radiotelevizijo.

Sklada za boj proti globalnemu segrevanju ne podpirajo

Švicarji bodo odločali tudi o ustanovitvi podnebnega sklada, namenjenega boju proti globalnemu segrevanju in odpravljanju njegovih posledic. Kot kažejo javnomnenjske ankete, bodo volivci sledili pozivu vlade in ustanovitev sklada zavrnili, saj menijo, da je ambiciozen projekt predrag, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Anketa gfs.bern je pokazala, da predlogu odločno nasprotuje 52 odstotkov vprašanih, medtem ko je zadnja anketa skupine Tamedia/Leewas pokazala, da ji nasprotuje še več, in sicer 62 odstotkov volivcev. Pobuda za podnebni sklad, ki so jo sprožili Socialdemokratska stranka in Zeleni, poziva, naj država za boj proti podnebnim spremembam porabi od pol do enega odstotka letnega BDP Švice. Čeprav bi to pomenilo vsaj podvojitev zneska, ki ga Švica trenutno porabi za varstvo podnebja, predlagatelji trdijo, da bi bili stroški neukrepanja veliko višji, poroča dpa.

ZADNJE NOVICE
13:20
Novice  |  Nedeljske novice
DAN ŽENA

Po vojni se niso umaknile

Partizanke, kot sta Franja Bojc Bidovec in Pavla Jerina Lah, so gradile zdravstveni sistem.
Simona Fajfar8. 3. 2026 | 13:20
13:00
Bulvar  |  Suzy
POVSOD NAVDUŠUJE

Boban Marjanović: velikan v podalpski deželi (Suzy)

Kljub svoji mogočnosti je Srb znan po toplini in humorju.
8. 3. 2026 | 13:00
12:41
Bulvar  |  Domači trači
DAN ŽENA

Znane Slovenke ob 8. marcu: Danes praznujemo našo vztrajnost, pogum in neverjetno moč (FOTO)

Dan žena danes praznujejo v približno stotih državah po svetu.
8. 3. 2026 | 12:41
12:19
Novice  |  Svet
REFERENDUM

Švica danes odloča o tej pomembni pravici, ki smo jo mi že sprejeli

Na referendumu bodo podali mnenje o treh vprašanjih, a le enemu predlogu se obeta podpora.
8. 3. 2026 | 12:19
12:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA PROSI ZA POMOČ

Neznano kam je odšla Dragica (57), ste jo videli?

Visoka je okoli 170 centimetrov, ima krajše in temnejše lase, je normalne postave.
8. 3. 2026 | 12:00
11:42
Premium
Novice  |  Slovenija
RIMSKA DEDIŠČINA

Pod Ljubljano odkrili rimsko kopališče s talnim ogrevanjem in več kot 12 ton najdb

Med najdbami z območja nekdanjega rimskega mesta Emona, ki jih predstavljajo na novi razstavi, izstopajo ostanki kopališča, ogrevanih prostorov in drobni predmeti iz vsakdanjega življenja Emoncev.
Primož Hieng8. 3. 2026 | 11:42

