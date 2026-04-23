Švicarji za zdravljenje žrtev požara v Crans Montani izstavili visok račun

Italijansko premierko Giorgio Meloni je razjezil izjemno visok račun zdravljenja, ki so ga izstavili žrtvam požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Crans Montana. »Zgrožena sem bila nad novico o računih v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih mladih in poškodovanih v požaru na silvestrovo v Crans Montani,« je zapisala italijanska premierka.
70.000 EVROV je žrtvi zaračunala bolnišnica.
Giorgia Meloni kaže s prstom na nečloveško birokracijo.
Po njenih navedbah naj bi bolnišnica v švicarskem mestu Sion posamezniku zaračunala več kot 70.000 evrov – in to za samo nekaj ur bolnišničnega zdravljenja
. »To je resnično žalitev in posmeh, ki ga je lahko povzročila le nečloveška birokracija,« je še dodala Melonijeva. »Švicarske oblasti so mi že zagotovile, da je šlo pri teh računih za napako in da vsem tistim, ki so se zdravili, ne bo treba ničesar plačati.« Spomnimo, da je na novoletni dan v zgodnjih urah v nabito polnem baru Le Constellation v Crans Montani izbruhnil požar
. Umrlo je 41 ljudi, več kot sto je bilo poškodovanih, med njimi tudi več italijanskih državljanov. V zvezi s požarom švicarske oblasti preiskujejo devet ljudi, tudi lastnika bara.