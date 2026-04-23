Švicarji za zdravljenje žrtev požara v Crans Montani izstavili visok račun

Italijansko premierko Giorgio Meloni je razjezil izjemno visok račun zdravljenja, ki so ga izstavili žrtvam požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Crans Montana. »Zgrožena sem bila nad novico o računih v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih mladih in poškodovanih v požaru na silvestrovo v Crans Montani,« je zapisala italijanska premierka.

70.000 EVROV je žrtvi zaračunala bolnišnica.

Giorgia Meloni kaže s prstom na nečloveško birokracijo. FOTO: Remo Casilli/Reuters