Švicarji zapirajo vrata priseljevanju?

Švicarski volivci bodo 10. junija na referendumu odločali o pobudi Švicarske ljudske stranke (SVP), ki je predlagala omejitev števila prebivalcev na največ 10 milijonov, drugače bi sledili strogi ukrepi za omejitev priseljevanja. Število prebivalcev v Švici je v zadnjem desetletju raslo bistveno hitreje kot v sosednjih državah, predvsem zaradi gospodarske privlačnosti države za tujo delovno silo, tako nizko- kot visokokvalificirano. Danes tujci predstavljajo približno četrtino prebivalstva. SVP trdi, da takšna rast povečuje pritisk na stanovanjski trg in javno infrastrukturo.

Švica ima trenutno nekaj manj kot devet milijonov stalnih prebivalcev. Pobuda stranke SVP, ki že več desetletij močno vpliva na državo in je znana po ostri protimigracijski retoriki, predvideva, da bi oblast začela omejevati prihod novih prebivalcev že, če bi Švica presegla mejo 9,5 milijona ljudi. Ukrepi bi zajemali tudi zavračanje prosilcev za azil ter omejeno združevanje družin tujih prebivalcev. Če bi prebivalstvo doseglo 10 milijonov in se nato ne bi začelo zmanjševati, bi bila Švica prisiljena prekiniti sporazum o prostem gibanju oseb z EU.

Čeprav so strankini radikalnejši predlogi v preteklosti pogosto propadli na referendumih, zadnje ankete kažejo presenetljivo visoko podporo tej pobudi, kar odraža razdeljenost družbe glede odprtosti države. Predlogu ostro nasprotujejo vlada, parlament in večina gospodarstva, saj bi lahko resno vplival na delovanje države in njene mednarodne povezave. Nasprotniki opozarjajo, da bi omejevanje prebivalstva ogrozilo ključne sporazume z Evropsko unijo, kamor Švica izvozi približno polovico svojega blaga. Velika podjetja in poslovna združenja svarijo, da bi pomanjkanje tujih delavcev prisililo podjetja k selitvi v tujino, kar bi zmanjšalo davčne prihodke in ogrozilo javne storitve.