Ta datum je ključen za hantavirus: strokovnjaki o možni tretji generaciji okužbe

Trenutno je znanih približno 10 primerov okužb s hantavirusom – »nulti pacient« in devet oseb, ki so se okužile po stiku z njim ali z njegovimi stiki. Tveganje za širjenje števila okuženih je pod budnim očesom zdravstvenih služb.

Čez teden dni, 19. maja, bi lahko izvedeli, ali je potnikom širjenje hantavirusa, povezanega s križarko Hondius, uspelo popolnoma zajeziti. Do sedaj ni bilo potrjenih primerov hantavirusa pri ljudeh, ki niso bili na ladji, kar pomeni, da ni dokazov, da bi se virus razširil izven nje. Kljub temu pa obstaja možnost, saj ima hantavirus dolg inkubacijski čas, zato še ni jasno, ali so potniki, ki so ladjo zapustili 24. aprila, morda širili okužbo.

Doktor Steven Quay je za The Telegraph ocenil, da so ljudje, ki so se okužili po stiku z nultim pacientom, oboleli povprečno približno 22 dni po okužbi. Na podlagi tega pričakujejo, da bi lahko »tretja generacija« okuženih, torej ljudje, ki so se okužili od teh potnikov, začela kazati simptome okoli 19. maja, če se bo ohranil isti vzorec inkubacije.

V prejšnjih epidemijah andskega soja hantavirusa v Argentini so se simptomi pojavili v povprečju med 22. in 28. dnem po okužbi. Strokovnjaki zato menijo, da je 19. maj ključni datum. Če bodo novi primeri izbruhnili po tem datumu, bodo verjetno spadali v tretjo generacijo okuženih s hantavirusom, če pa jih ne bo, bi to bil znak, da se širjenje virusa upočasnjuje ali se zaustavlja.

Približno 29 potnikov je ladjo že zapustilo, še preden so odkrili, da obstaja tveganje za okužbo. Med njimi so bili tudi bližnji stiki »nultega pacienta«, vključno z njegovo ženo, ki je kasneje umrla, in nekaterimi drugimi potniki, ki so se preselili v različne države in so lahko prišli v stik z drugimi

Naslednji pomemben datum: 21. junij

Če po 19. maju ne bo novih primerov, bo naslednji pomemben datum 21. junij, ko bi moralo biti jasno, ali je širjenje virusa popolnoma zaključeno.

Kako se prenaša hantavirus?

Virus običajno širijo glodavci, vendar je v redkih primerih, ob neposrednem stiku, možen prenos z osebe na osebo. Hantavirus se najpogosteje prenaša preko tesnega stika in telesnih tekočin (kot so slina ali kri). Potnike so vprašali, ali so bili v neposrednem stiku z okuženimi osebami – na primer, z objemom, poljubi, izmenjavo pijač, posteljnino, kopalnicami ali osebnimi stvarmi.

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da ostaja tveganje za splošno prebivalstvo nizko. Vendar pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko virus bil bolj nalezljiv, kot so sprva mislili. Obstajajo dokazi, da se lahko širi tudi brez neposrednega stika. Med prejšnjim izbruhom virusa v Argentini so bile zabeležene okužbe tudi po kratkih srečanjih ali ob bivanju v istem prostoru z ljudmi, ki so nosili virus. Zato možnost širjenja virusa preko zraka pod določenimi pogoji ni povsem izključena, čeprav tega še ni mogoče dokončno dokazati.