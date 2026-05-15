  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HANTAVIRUS

Ta datum je ključen za hantavirus: strokovnjaki o možni tretji generaciji okužbe

Strokovnjaki menijo, da je 19. maj ključni datum.
Potniki križarke MV Hondius, ki jo je prizadel izbruh hantavirusa, čakajo na vstop v avtobuse po tem, ko so izkrcali v pristanišču Granadilla de Abona na otoku Tenerife na Kanarskih otokih v Španiji 11. maja 2026.  FOTO: Jorge Guerrero Afp
Potniki križarke MV Hondius, ki jo je prizadel izbruh hantavirusa, čakajo na vstop v avtobuse po tem, ko so izkrcali v pristanišču Granadilla de Abona na otoku Tenerife na Kanarskih otokih v Španiji 11. maja 2026.  FOTO: Jorge Guerrero Afp
N. Č.
 15. 5. 2026 | 20:06
3:19
A+A-

Trenutno je znanih približno 10 primerov okužb s hantavirusom – »nulti pacient« in devet oseb, ki so se okužile po stiku z njim ali z njegovimi stiki. Tveganje za širjenje števila okuženih je pod budnim očesom zdravstvenih služb.

Čez teden dni, 19. maja, bi lahko izvedeli, ali je potnikom širjenje hantavirusa, povezanega s križarko Hondius, uspelo popolnoma zajeziti. Do sedaj ni bilo potrjenih primerov hantavirusa pri ljudeh, ki niso bili na ladji, kar pomeni, da ni dokazov, da bi se virus razširil izven nje. Kljub temu pa obstaja možnost, saj ima hantavirus dolg inkubacijski čas, zato še ni jasno, ali so potniki, ki so ladjo zapustili 24. aprila, morda širili okužbo.

Doktor Steven Quay je za The Telegraph ocenil, da so ljudje, ki so se okužili po stiku z nultim pacientom, oboleli povprečno približno 22 dni po okužbi. Na podlagi tega pričakujejo, da bi lahko »tretja generacija« okuženih, torej ljudje, ki so se okužili od teh potnikov, začela kazati simptome okoli 19. maja, če se bo ohranil isti vzorec inkubacije.

V prejšnjih epidemijah andskega soja hantavirusa v Argentini so se simptomi pojavili v povprečju med 22. in 28. dnem po okužbi. Strokovnjaki zato menijo, da je 19. maj ključni datum. Če bodo novi primeri izbruhnili po tem datumu, bodo verjetno spadali v tretjo generacijo okuženih s hantavirusom, če pa jih ne bo, bi to bil znak, da se širjenje virusa upočasnjuje ali se zaustavlja.

Približno 29 potnikov je ladjo že zapustilo, še preden so odkrili, da obstaja tveganje za okužbo. Med njimi so bili tudi bližnji stiki »nultega pacienta«, vključno z njegovo ženo, ki je kasneje umrla, in nekaterimi drugimi potniki, ki so se preselili v različne države in so lahko prišli v stik z drugimi

Naslednji pomemben datum: 21. junij

Če po 19. maju ne bo novih primerov, bo naslednji pomemben datum 21. junij, ko bi moralo biti jasno, ali je širjenje virusa popolnoma zaključeno.

Kako se prenaša hantavirus?

Virus običajno širijo glodavci, vendar je v redkih primerih, ob neposrednem stiku, možen prenos z osebe na osebo. Hantavirus se najpogosteje prenaša preko tesnega stika in telesnih tekočin (kot so slina ali kri). Potnike so vprašali, ali so bili v neposrednem stiku z okuženimi osebami – na primer, z objemom, poljubi, izmenjavo pijač, posteljnino, kopalnicami ali osebnimi stvarmi.

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da ostaja tveganje za splošno prebivalstvo nizko. Vendar pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko virus bil bolj nalezljiv, kot so sprva mislili. Obstajajo dokazi, da se lahko širi tudi brez neposrednega stika. Med prejšnjim izbruhom virusa v Argentini so bile zabeležene okužbe tudi po kratkih srečanjih ali ob bivanju v istem prostoru z ljudmi, ki so nosili virus. Zato možnost širjenja virusa preko zraka pod določenimi pogoji ni povsem izključena, čeprav tega še ni mogoče dokončno dokazati.

Več iz teme

hantavirusvirusokužbedatumi
ZADNJE NOVICE
20:21
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVNIJE

Ideja za izlet: umirajoči lev na Predelu, gre za staro avstrijsko utrdbo (FOTO)

Zgodba o trdnjavi na slikovitem prelazu sega v leto 1808.
15. 5. 2026 | 20:21
20:06
Novice  |  Svet
HANTAVIRUS

Ta datum je ključen za hantavirus: strokovnjaki o možni tretji generaciji okužbe

Strokovnjaki menijo, da je 19. maj ključni datum.
15. 5. 2026 | 20:06
19:29
Novice  |  Slovenija
SESTAVLJANJE VLADE

Po Demokratih tudi pri NSi potrdili, da gredo v vlado s SDS

Odločitev so sprejeli soglasno.
15. 5. 2026 | 19:29
19:14
Novice  |  Slovenija
MOČNO ZAMUJAJO

Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija, tukaj bodo nameščene merilne naprave

Od ponudnika sistema bo Dars zaradi zamude zahteval odškodnino.
15. 5. 2026 | 19:14
19:11
Novice  |  Slovenija
SOŠKI PROD

Velike spremembe na portoroški plaži; ni več mivke! To so novi prizori (FOTO)

Izvaja se obsežna prenova plaže Portorož.
15. 5. 2026 | 19:11
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DIGI

Ko misliš, da imaš na glavi klasične slušalke

Sonyjeve brezžične slušalke WF-1000XM6 prinašajo še učinkovitejše dušenje hrupa; čisti in natančni basi, topli in polni srednji toni ter zračni in podrobni visoki toni.
Staš Ivanc15. 5. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki