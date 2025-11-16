Ta država po Putinovem vzoru prepovedala promoviranje »netradicionalne spolne usmerjenosti« (VIDEO)

Kazahstan je odobril zakon, ki prepoveduje javno in medijsko promoviranje »netradicionalne spolne usmerjenosti«, po zgledu ruskih proti-LGBT zakonov. Zakon mora sicer potrditi še zgornji dom parlamenta.

Organizacije za človekove pravice so predlog zakona obsodile kot diskriminatoren in opozorile, da bo dodatno škodoval LGBT-osebam in kršil mednarodne obveznosti Kazahstana na področju človekovih pravic.

Del zahodnega vmešavanja v notranje zadeve države?

Poteza je prišla v trenutku, ko je bil predsednik države Kasim-Žomart Tokajev na obisku v Moskvi, da bi poglobil odnose z Vladimirjem Putinom.

Tokajev je že prej kritiziral širjenje »LGBT propagande« in ponavljal ruske trditve, da je to del zahodnega vmešavanja v notranje zadeve države. Rusija je podoben zakon sprejela leta 2013, leta 2022 pa ga je razširila, ob tem spomni The European Conservative.