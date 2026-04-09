ŠVICA

Ta država v Evropi pod hudim pritiskom: velik porast kriminala, povezanega z mladimi moškimi iz Severne Afrike

Prosilce za azil iz iz Alžirije, Maroka in Tunizije opredelili kot glavno problematično skupino v kriminalni statistiki.
Arhivska fotografija. FOTO: Borja Suares Reuters
Arhivska fotografija. FOTO: Borja Suares Reuters
M. U.
 9. 4. 2026 | 07:48
 9. 4. 2026 | 07:48
Švicarske oblasti se soočajo z vse večjim pritiskom zaradi porasta kriminala, povezanega z mladimi moškimi iz Severne Afrike, ki prehajajo skozi azilni sistem v državi. Več kantonov opozarja, da ponavljajoči storilci preobremenjujejo policijo in tožilstva, čeprav so njihove možnosti za pridobitev azila praktično nične.

Prosilci za azil iz Alžirije, Maroka in Tunizije nesorazmerno zastopani v primerih tatvin in manjših kaznivih dejanj

Na težavo je opozoril časnik »NZZ am Sonntag«, ki je poročal, da prosilci za azil iz Alžirije, Maroka in Tunizije niso le skoraj vedno zavrnjeni, temveč so tudi nesorazmerno zastopani v primerih tatvin in manjših kaznivih dejanj v več delih Švice. Težava je zlasti izrazita v nemško govorečih kantonih, kjer navajajo, da so prisiljeni povečati patruljiranje, pospešiti kazenske postopke in okrepiti koordinacijo, da bi preprečili kazniva dejanja, še preden osumljenci izginejo, ponovno storijo kazniva dejanja ali odpotujejo dalje.

Pijani azilanti z Viča grdo razgrajali na avtobusu številka 6? To je za Slovenske novice potrdila PU Ljubljana

Po najnovejših podatkih je lani 2.127 Alžircev vložilo prošnjo za azil v Švici, vendar jim je bila zaščita odobrena le v 0,3 odstotka primerov. Ustrezni stopnji sta bili 0,7 odstotka za Maročane in 2,5 odstotka za Tunizijce, kar je bistveno manj kot pri prosilcih iz držav, kot sta Eritreja in Afganistan. Kljub tem zanemarljivim stopnjam odobritve švicarske oblasti še naprej obravnavajo veliko število vlog iz arabskih držav, pri čemer prosilcem omogočajo, da ostanejo v državi med postopkom in pogosto tudi po njegovem zaključku.

Glavna problematična skupina

Študija svetovalnega podjetja Ecoplan, pripravljena za zvezno vlado in kantone, je prosilce za azil iz Severne Afrike opredelila kot glavno problematično skupino v kriminalni statistiki. V poročilu je navedeno, da je sicer njihov čas bivanja v Švici običajno kratek, vendar je skoraj 60 odstotkov njih v tem obdobju obtoženih katerega od kaznivih dejanj. Vpleteni moški se pogosto označujejo z izrazom »Harraga«, ki se uporablja za mlade migrante iz Severne Afrike, ki potujejo brez dokumentov in za katere pravijo, da »zažgejo svoje papirje«.

Incident pred azilnim domom v Ljubljani: »Strah nas je! Na nas so se spravili s palicami.«

Varnostni uradniki v več kantonih zdaj trdijo, da so razsežnosti problema lahko celo večje, kot kažejo te številke. V kantonu Thurgau je nedavno varnostno poročilo izpostavilo porast tatvin iz vozil za 242 odstotkov, pri čemer se je število primerov povečalo s 74 na 253. Po poročilu so polovico raziskanih primerov storili prosilci za azil iz Severne Afrike.

Stalno ponavljanje kaznivih dejanj

Podobna opozorila so bila izdana tudi drugod. V Zürichu je direktor za varnost Mario Fehr izjavil, da so Alžirci in Maročani še posebej izstopajoči pri tatvinah vseh vrst. V St. Gallenu je kantonalna vlada navedla, da osebe iz Magreba močno zaposlujejo tako policijo kot tožilstva s tatvinami mobilnih telefonov, vlomi v avtomobile in stanovanja. Florian Schneider, tiskovni predstavnik kantonalne policije St. Gallena, je povedal, da se z nekaterimi storilci srečajo večkrat v nekaj urah. »Nekatere ponavljajoče storilce smo videli trikrat v enem dnevu,« je dejal in opisal začaran krog za organe pregona, ki ga povzročata šibek odvračilni učinek in stalno ponavljanje kaznivih dejanj. Prav tako je navedel, da policisti redno naletijo na osumljence, ki so »pogosto nagle jeze in zelo nasilni«.

ZADNJE NOVICE
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je nekdanji generalni direktor policije cenzuriral zapise sindikatov?

To tožilec očita Olaju. Tri sindikaliste naj bi tako prestrašil, da si niso upali na televizijo.
Aleksander Brudar9. 4. 2026 | 08:05
07:48
Novice  |  Svet
ŠVICA

Ta država v Evropi pod hudim pritiskom: velik porast kriminala, povezanega z mladimi moškimi iz Severne Afrike

Prosilce za azil iz iz Alžirije, Maroka in Tunizije opredelili kot glavno problematično skupino v kriminalni statistiki.
9. 4. 2026 | 07:48
07:48
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Dacia hipster: električni malček, ki čaka zeleno luč Bruslja

Dacia ima študijo, s katero razmišlja o morebitni novi kategoriji malega električnega evropskega avta.
Gašper Boncelj9. 4. 2026 | 07:48
07:43
Lifestyle  |  Polet
POMEMBNO JE VEDETI

Ali je olivno olje res vedno zdravo? Ključna razlika, ki jo mnogi spregledajo

Vrednost oljčnega olja temelji predvsem na enkrat nenasičenih maščobnih kislinah in antioksidantih.
Miroslav Cvjetičanin9. 4. 2026 | 07:43
07:32
Bulvar  |  Domači trači
SANJSKI MOŠKI

Ta Slovenka dobila zadnjo vrtnico v šovu Sanjski moški! Čustva so bila močna (VIDEO)

Po tednih spoznavanja, čustev, ljubosumja in negotovosti sta morala Petar in Karlo odločiti, katero dekle je osvojilo njuni srci.
9. 4. 2026 | 07:32
07:32
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESPAMETNO POČETJE

Norost za veliko noč: v nevarno grapo za všečke vlekli otroka (10)

Iz zasneženih gora so rešili Belgijca v kratkih hlačah in supergah.
Tina Horvat9. 4. 2026 | 07:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
