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Ta duhovnik mnoge šokiral s pridigo o ženskah: »Ženska ne sme biti odvisna od moškega« (VIDEO)

Njegova pridiga je medtem odprla precej širšo razpravo od zgolj verske. V ospredju je vprašanje, koliko finančna neodvisnost vpliva na enakopravnost v partnerskem odnosu.
Krunoslav Karas FOTO: Zaslonski posnetek Instagram Študentski katoliški center Slavonski Brod
Krunoslav Karas FOTO: Zaslonski posnetek Instagram Študentski katoliški center Slavonski Brod
M. U.
 3. 10. 2026 | 10:41
 3. 10. 2026 | 10:41
2:54
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Pridiga hrvaškega duhovnika Krunoslava Karasa je v nekaj dneh zakrožila po družbenih omrežjih in sprožila številne odzive. Razlog? Ženskam je namenil sporočilo, ki ga marsikdo od duhovnika morda ne bi pričakoval. Dejal je, da naj ženska v zakon ne vstopi brez izobrazbe, zaposlitve in lastne finančne samostojnosti. 

Posnetek pridige je objavil Študentski katoliški center Slavonski Brod, nato pa ga je med drugim delila tudi pevka Severina. Video je po navedbah hrvaških medijev dosegel več kot pol milijona ogledov, skoraj 30.000 všečkov in več kot tisoč komentarjev. 

»Ženska mora imeti svoj kruh v rokah«

Karas je v pridigi zelo jasno povedal, kaj sam svetuje dekletom in ženskam pred poroko. Po njegovem naj ženska ne bi stopila v zakon, če ni izobražena, zaposlena in če nima »svojega kruha v rokah«. Poudaril je, da se ne bi smela znajti v položaju, v katerem bi bila njena eksistenca povsem odvisna od moža. »Ženska mora biti neodvisna, ženska mora biti emancipirana,« je dejal Karas. Ob tem je priznal, da ga bo kdo zaradi takšnih besed označil za feminista, nato pa dodal, da v določenem smislu to tudi je.

Duhovnik je pojasnil, da je skozi svoje delo slišal za številne težke življenjske zgodbe, zaradi katerih se je njegovo razmišljanje o tem vprašanju še utrdilo. Opozoril je na položaje, v katerih moški služi denar in odloča, ženska pa naj bi zgolj molčala in ubogala. Takšen odnos je odločno zavrnil in poudaril, da po njegovem to ni tisto, kar želi Bog. 

Njegove besede so naletele na veliko podpore

Nekatere ženske so zapisale, da gre za eno najbolj stvarnih sporočil, ki so jih slišale od duhovnika, druge pa so poudarile, da bi ga z veseljem poslušale, čeprav same niso vernice.  Vsi pa se z njim niso strinjali. Del komentatorjev je menil, da ni nič narobe, če se ženska sama odloči ostati doma in skrbeti za otroke, drugi pa so Karasove besede povezovali celo z razpadi zakonov. 

Kdo je Krunoslav Karas?

Krunoslav Karas se je rodil leta 1979 v Osijeku. Pred študijem teologije je končal gradbeno-geodetsko šolo, nato pa se je odločil za duhovniški poklic. Teologijo je diplomiral leta 2005, leto pozneje pa je bil posvečen v duhovnika.  Danes deluje kot župnik Župnije Marijinega vnebovzetja v Brodskem Vinogorju v Slavonskem Brodu, ob tem pa je dejaven tudi kot študentski kaplan in duhovnik.

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