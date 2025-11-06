  • Delo d.o.o.
'V PRIPRAVLJENOSTI'

Ta evropska država bi vojaško usposobila 400 tisoč državljanov: Živimo v najnevarnejših časih ...

Program je razdeljen na štiri sklope, in sicer na osnove varnosti, usposabljanje za preživetje, prvo pomoč in kibernetsko varnost.
FOTO: Petras Malukas/Afp
FOTO: Petras Malukas/Afp
STA, N. B.
 6. 11. 2025 | 15:10
1:49
A+A-

Poljska namerava uvesti obsežen program prostovoljnega vojaškega usposabljanja za vse državljane. Začetna faza projekta imenovanega V pripravljenosti se bo začela 22. novembra, program pa bo v celoti začel delovati prihodnje leto. Poljske oborožene sile načrtujejo leta 2026 v okviru različnih vojaških tečajev usposobiti skupno 400.000 državljanov.

»Živimo v najnevarnejših časih od druge svetovne vojne. Za našo mejo divja vojna, v Baltskem morju potekajo sabotaže, v kibernetskem prostoru pa spopadi,« je danes opozoril minister za obrambo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

V luči tega je Varšava pripravila obsežen program prostovoljnega usposabljanja. Namenjen je vsem poljskim državljanom, ki želijo sodelovati. Program je razdeljen na štiri sklope, in sicer na osnove varnosti, usposabljanje za preživetje, prvo pomoč in kibernetsko varnost.

Termin preko aplikacije

Državljani bodo lahko preko aplikacije rezervirali termin za usposabljanje v bližini svojega kraja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska, ki meji na rusko zaveznico Belorusijo, Ukrajino in rusko eksklavo Kaliningrad, si že dlje časa prizadeva okrepiti lastno obrambo. Zanjo porabi večji delež svojega BDP kot katera koli druga članica Nata. Poljska vojska šteje okoli 210.000 pripadnikov, a si jih v prihodnjih letih prizadeva povečati na 300.000.

Poljskavojskavojaško usposabljanje
