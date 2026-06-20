Ta država bo v šolah prepovedala uporabo umetne inteligence

Norveška uvaja skoraj popolno prepoved uporabe orodij umetne inteligence za učence osnovnih šol, hkrati pa omejuje njihovo uporabo v izobraževanju starejših otrok, da bi preprečila negativne vplive na učenje, je napovedal tamkajšnji premier. Zaradi močnega upada znanja in slabih rezultatov na testih je vlada leta 2024 že prepovedala pametne telefone v šolah. »Uporaba umetne inteligence povečuje tveganje, da bodo majhni otroci preskočili pomembne korake pri izobraževanju,« je na tiskovni konferenci dejal premier Jonas Gahr Støre. »Najpomembnejše v šoli je, da se naši otroci naučijo brati, pisati in računati,« je še dejal in dodal, da bodo novi standardi uvedeni z novim šolskim letom, ki se na Norveškem začne konec avgusta.

Konec tudi družabnih medijev za mlajše od 16 let

Učenci od prvega do sedmega razreda, stari od šest do 13 let, na splošno ne bi smeli uporabljati umetne inteligence, medtem ko lahko tisti v nižjih razredih srednje šole, stari od 14 do 16 let, orodja »previdno uporabljajo pod nadzorom učiteljev«, je sporočila norveška vlada. V višjih razredih srednjih šol, kjer so dijaki stari od 17 do 19 let, bi se nato morali naučiti pravilno uporabljati umetno inteligenco, da bi bili pripravljeni na nadaljnje izobraževanje in delo, so še dodali.

Norveška je začela uvajati računalnike v učilnice v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, tablice pa od leta 2010 naprej, s čimer je želela zmanjšati količino knjig in pisanja na roko, vendar je vlada ta trend zdaj obrnila. Že aprila so napovedali tudi načrte za prepoved uporabe družbenih medijev osebam, mlajšim od 16 let, kot so to že storile Avstralija in nekatere druge države, da bi zmanjšale uporabo elektronskih naprav med mladimi.