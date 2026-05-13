Ta evropska država pripravljena na hantavirus: »Imamo zaloge mask za tri mesece«

Francoska vlada je sporočila, da so njene strateške zaloge mask dovolj velike, da lahko pokrijejo »vsaj tri mesece« v primeru epidemije, medtem ko oblasti poskušajo pomiriti javnost zaradi skrbi glede hantavirusa, poroča danes Le Figaro. Uradi predsednika vlade Sébastiena Lecornua so objavili, da je državnih strateških zalog »dovolj za zaščito države najmanj tri mesece v primeru epidemskega vala«. Poudarjeno je bilo, da zaloge presegajo cilj, ki je bil določen po pandemiji covida-19.

Po informacijah Matignona, urada francoskega premierja, bi dodatne zasebne in javne zaloge, ki jih imajo bolnišnice, podjetja in lokalne oblasti, lahko podaljšale kapaciteto zaščite še za nekaj tednov. Francoske oblasti so prav tako navedle, da domači proizvodni kapaciteti v državi znašajo med 2,6 in 3,5 milijarde mask na leto, kar menijo, da je dovolj za odziv na pandemijo, podobno tisti, ki je bila povezana s covidom-19. »Ta kapaciteta se lahko še poveča, če bo potrebno,« so sporočili iz Matignona.

V Franciji potrjen le en primer hantavirusa

Francoske oblasti si prizadevajo pomiriti javnost po skrbeh, ki jih je povzročila prijava primerov hantavirusa, pri čemer poudarjajo, da v državi ni bilo širjenja okužbe. Iz Matignona so prav tako poudarili, da je virus precej manj nalezljiv kot covid-19 in da je v Franciji doslej potrjen le en primer.

Hantavirus je redka bolezen, ki se najpogosteje prenaša preko okuženih glodalcev ali njihovega iztrebka, čeprav se nekateri sevi lahko prenašajo tudi med ljudmi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije lahko smrtnost doseže med 40 in 50 odstotkov, zlasti med starejšimi osebami in tistimi z obstoječimi zdravstvenimi težavami.