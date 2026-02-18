Ta evropska država razglasila izredno stanje: »Igra se z našo podporo«

Slovaška vlada je razglasila izredno stanje, potem ko je prišlo do poškodbe naftovoda Družba v Ukrajini, zaradi česar je bila prekinjena dobava nafte.

»Nafta od konca januarja ne teče na Slovaško in na Madžarsko. Razlog je poškodba naftovoda Družba v Ukrajini, ki so ga bombardirale ruske čete,« navaja slovaški medij Aktuality.sk. Zato bo vlada rafineriji Slovnaft dovolila, da začasno uporabi državne strateške naftne rezerve.

Slovaška vlada je zaradi pomanjkanja nafte s četrtkom razglasila izredno stanje, ob tem pa Ukrajini grozi z ustavitvijo izvoza elektrike.

»Vlada se je na podlagi zahteve rafinerije Slovnaft odločila sprostiti strateške naftne rezerve. Po dokumentih, predloženih vladi, bo nafta na Slovaško prispela prek naftovoda Jadran, ki se začne na Hrvaškem, v 20 do 30 dneh,«.

»Igra se z našo podporo«

Slovaška je odobrila uporabo 250.000 ton nujnih rezerv surove nafte, predsednik vlade Robert Fico pa je Ukrajino obtožil za zamudo pri dobavi ruske nafte prek ključnega tranzitnega naftovoda. »Predsednik Volodimir Zelenski se igra z našo podporo, ko gre za možnosti Ukrajine,« je po seji vlade v Bratislavi dejal novinarjem. Ob tem je bil zelo oster do Kijeva, saj da so bila po podatkih njihove obveščevalne službe popravila na naftovodu Družba že končana. Ustavitev naftovoda je po njegovih besedah v resnici izsiljevanje Madžarske, ker ta nasprotuje vstopu Ukrajine v EU.

Slovaška vlada je zaradi pomanjkanja nafte s četrtkom razglasila izredno stanje, ob tem pa Ukrajini grozi z ustavitvijo izvoza elektrike. FOTO: Delo Ui

Fico je v tej luči Ukrajini zagrozil, da ji bodo, če ne zažene Družbe, ustavili dotok električne energije. To pa država po ruskih napadih na njene elektrarne nujno potrebuje. Slovaški premier je napovedal še, da bo prosil za posredovanje Evropske komisije.

Da Kijev pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega izsiljuje Madžarsko, se je odzval tudi madžarski predsednik Viktor Orban.