Ta evropska prestolnica uvaja pametne semaforje: prepoznajo pešce, kolesarje in celo invalidske vozičke (FOTO)

Na Dunaju semaforji postajajo vse bolj »pametni«. Avstrijska prestolnica postopoma uvaja sistem umetne inteligence, ki zazna, kdo se približuje prehodu za pešce ali kolesarje, oceni, ali želi cesto dejansko prečkati, ter temu prilagodi delovanje semaforja. V prihodnjih letih naj bi tehnologijo namestili na vse semaforje, kjer morajo pešci ali kolesarji danes še pritiskati na tipko.

Na Dunaju je trenutno približno 200 takšnih semaforjev. FOTO: Stadt Wien Ma 33

Na Dunaju je trenutno približno 200 takšnih semaforjev. Od leta 2019 jih postopoma nadgrajujejo z inteligentnim sistemom, ki s pomočjo kamer in senzorjev spremlja dogajanje v bližini prehoda. Doslej so novo tehnologijo namestili na približno 30 lokacijah.

Semafor sam oceni, koliko časa potrebujete

Sistem ne zazna le, da nekdo čaka na prečkanje. Prepozna tudi število ljudi in njihove morebitne posebne potrebe. Če na primer zazna invalidski voziček, otroški voziček ali pripomoček za hojo, lahko samodejno podaljša čas zelene luči. Tako naj bi prečkanje postalo varnejše in bolj prilagojeno različnim udeležencem v prometu. Namesto enakega časovnega intervala za vse lahko semafor odziv prilagodi dejanskim razmeram na križišču.

Kaj pa zasebnost?

Ob takšnih sistemih se hitro odpre vprašanje nadzora in zasebnosti. Pri mestu Dunaj poudarjajo, da slike niso namenjene shranjevanju. Posnetki se obdelajo neposredno na napravi ob semaforju in se praviloma izbrišejo po približno 50 milisekundah. V določenih primerih lahko sistem nekatere podatke hrani dlje, vendar naj bi šlo le za podatke o številu in vrsti prometnih udeležencev. Ti bi lahko v prihodnje služili tudi boljšemu usklajevanju več semaforjev med seboj.

Druga generacija že uporablja globoko učenje

Sistem razvijajo na Tehniški univerzi v Gradcu. Od konca leta 2024 je v uporabi že druga generacija pametnih semaforjev. Ta ima večjo računsko zmogljivost, uporablja modele globokega učenja ter lahko hkrati spremlja več prehodov za pešce. Zato naj bi natančneje ocenila dogajanje v prometu in se hitreje odzivala. Raziskovalci že razmišljajo tudi korak dlje. Preučujejo, kako bi v sistem vključili javni potniški promet in avtobusom ali tramvajem po potrebi omogočili prednost na semaforjih.