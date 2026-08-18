Ta hrček je res pravi športnik, ne boste verjeli, koliko preteče v eni noči

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Desetmesečni hrček z Nizozemske v enem tednu v svojem kolesu preteče skoraj 70 kilometrov. Njegov lastnik Thijs de Buck rezultate beleži s pomočjo priljubljene športne aplikacije Strava, ki jo tekači in kolesarji uporabljajo za spremljanje razdalje, časa, hitrosti in drugih podatkov o svojih treningih. Fizika iz Utrechta je zanimalo, kakšne razdalje njegov hrček v resnici preteče ponoči, zato je začel njegovo aktivnost natančno spremljati. Rezultati so ga presenetili. Izkazalo se je, da običajno preteče približno 9,7 kilometra na noč.
»Premaguje me,« je de Buck povedal za CBC in ob tem pripomnil, da bi bili takšnega tedenskega števila kilometrov veseli tudi številni ljudje, ki trenirajo za maraton. Ko se Mollie zažene, lahko po podatkih svojega lastnika za kratek čas doseže hitrost okoli štiri ali celo pet kilometrov na uro. Seveda ne teče neprekinjeno, med nočno aktivnostjo dela premore.
Lastnik priznava, da je hrček boljši tekač kot on.
In kako merjenje poteka? De Buck je na tekaško kolo namestil magnet in senzor, sistem pa šteje obrate, razdaljo in čas. Podatki se pretvorijo v datoteko, ki jo računalnik vsako jutro samodejno naloži na Molliejev profil na Stravi. Lastnik je sistem nadgradil z majhnim zaslonom, na katerem lahko spremlja trenutno hitrost in osebne rekorde svojega nenavadnega športnika.