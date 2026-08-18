Ta hrček je res pravi športnik, ne boste verjeli, koliko preteče v eni noči

Desetmesečni hrček z Nizozemske v enem tednu v svojem kolesu preteče skoraj 70 kilometrov. Njegov lastnik Thijs de Buck rezultate beleži s pomočjo priljubljene športne aplikacije Strava, ki jo tekači in kolesarji uporabljajo za spremljanje razdalje, časa, hitrosti in drugih podatkov o svojih treningih. Fizika iz Utrechta je zanimalo, kakšne razdalje njegov hrček v resnici preteče ponoči, zato je začel njegovo aktivnost natančno spremljati. Rezultati so ga presenetili. Izkazalo se je, da običajno preteče približno 9,7 kilometra na noč.

»Premaguje me,« je de Buck povedal za CBC in ob tem pripomnil, da bi bili takšnega tedenskega števila kilometrov veseli tudi številni ljudje, ki trenirajo za maraton. Ko se Mollie zažene, lahko po podatkih svojega lastnika za kratek čas doseže hitrost okoli štiri ali celo pet kilometrov na uro. Seveda ne teče neprekinjeno, med nočno aktivnostjo dela premore.

Lastnik priznava, da je hrček boljši tekač kot on.

In kako merjenje poteka? De Buck je na tekaško kolo namestil magnet in senzor, sistem pa šteje obrate, razdaljo in čas. Podatki se pretvorijo v datoteko, ki jo računalnik vsako jutro samodejno naloži na Molliejev profil na Stravi. Lastnik je sistem nadgradil z majhnim zaslonom, na katerem lahko spremlja trenutno hitrost in osebne rekorde svojega nenavadnega športnika.

Kilometre meri s pomočjo magneta in senzorja. FOTO: Thijs de Buck

Kar se je začelo kot zabaven domači projekt, se je hitro razširilo po spletu. Po poročanju Voxa ima Mollie že več kot 9000 sledilcev na Stravi, njegova zgodba pa je zakrožila tudi po Redditu in drugih družbenih omrežjih. Njegove aktivnosti imajo celo šaljiva imena, med drugim The Fast and the Furriest (hiter in kosmat) ter No Rest for the Whiskered (ni počitka za brkate). Mollie ima zanimivo življenjsko zgodbo. Gre za rešenega hrčka, ki je prej živel v precej bolj utesnjenih razmerah. Zdaj ima večji življenjski prostor, veliko tekaško kolo in različne predmete, s katerimi se lahko zaposli. Njegov lastnik upa, da Molliejeva spletna priljubljenost ne bo povzročila množičnega kupovanja hrčkov, temveč bo ljudi spodbudila k razmisleku o tem, kakšne razmere te majhne živali dejansko potrebujejo. Mollie je očitno bolj zagrizen tekač od marsikaterega človeškega sledilca. Medtem ko ti zjutraj šele preverjajo svoje kilometre, je mali živalski športnik svoj nočni trening že zdavnaj opravil.