Ta vikend bomo spali uro manj, a imamo tudi dobre novice

Čeprav so dnevi že opazno daljši, je pravi simbol prihoda pomladi in toplejših večerov prehod na poletni čas.

Premikanje ure v 2026 Leta 2026 uro premikamo v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

Kdaj premaknemo uro?

Poletni čas v letu 2026 se začne v noči s sobote na nedeljo, 29. marca.

Ob 2. uri zjutraj se kazalci premaknejo za eno uro naprej, na 3. uro. To pomeni, da bomo tisto noč spali eno uro manj, vendar bomo od nedelje dalje uživali v daljši dnevni svetlobi v popoldanskih in večernih urah.

Zakaj to še vedno počnemo?

Čeprav se na ravni Evropske unije že leta razpravlja o ukinitvi premikanja ure, končna odločitev še vedno ni uveljavljena v vseh državah članicah.

Zanimivosti o premikanju ure

Prvi, ki je zares predlagal prehod na poletni čas, je bil angleški gradbenik William Willet. Prva država, ki mu je prisluhnila in začela premikati uro, je bila Kanada (1908). Slovenci smo poletni čas začeli uporabljati 27. marca 1983, podlaga pa je bil zakon o računanju časa, ki je bil skoraj pol leta pred tem sprejet v skupščini SFRJ. Islandija, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Rusija, Kitajska, Indija, Južna Amerika in Južnoafriška republika ure nikoli ne premikajo, ampak so vseskozi v zimskem času.

Med drugo svetovno vojno je poletni čas uvedel tudi Adolf Hitler, zato boste še danes slišali, da ljudje premikanju urinih kazalcev rečejo 'Hitlerjeva ura'. Čeprav so po drugi svetovni vojni poletni čas ukinili, so ga zaradi energetske krize v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja ponovno vpeljali. Leta 1999 so želeli teroristi z Zahodnega brega v Izrael pritihotapiti bombe, s katerimi bi izvedli teroristični napad. Ker pa se niso zavedali, da je Izrael prestavil uro na zimski čas (Zahodni breg je še vedno imel poletnega), so bombe eksplodirale eno uro pred načrtovanim. Vsi trije teroristi so umrli.