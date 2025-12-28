Ta vojna traja že absurdnih 56 let, ustavi se samo za božič in novo leto

Vsako leto se pojavi kratek trenutek miru v konfliktu, ki ga mnogi označujejo kot najdaljšo komunistično vstajo na svetu. Gre za gverilski spopad na Filipinih med maoistično Novo narodno armado (NPA) in državnimi silami. Leta 2026 bo vstopil v 57. leto in doslej je zahteval okoli 60.000 življenj. Toda enkrat na leto se bojna dejanja večinoma ustavijo: obe strani za božič odložita orožje. To tradicijo spoštujejo v številnih letih od vsaj 1986. Po podatkih Instituta za mir iz Osla (PRIO) je število državnih oboroženih konfliktov konec lanskega leta doseglo najvišjo raven po letu 1946. Leta 2024 je bilo aktivnih 61 oboroženih spopadov – skoraj dvakrat več kot pred dvajsetimi leti.

Lansko leto je bilo tudi četrto najhujše po številu žrtev od konca hladne vojne; manj mrtvih je bilo le v treh letih pred tem. Razloge za porast, pravi raziskovalka Siri Aas Rustad iz PRIO, najdemo v širjenju Islamske države od 2014 ter v uničujočih posledicah vojn v Ukrajini in Gazi. Danes konflikti trajajo dlje kot v preteklosti, hkrati pa število mirovnih operacij in procesov pada. Strokovnjaki v tem preobratu vidijo širši, zaskrbljujoč trend: razpad liberalnega reda Zahoda in propad multilateralnih institucij, kot so Združeni narodi.

Praznovanje božiča v Manili. FOTO: Noel Celis Reuters

Ta red, temelječ na človekovih pravicah in demokraciji, je spodbujal nenasilno reševanje sporov, pravi Oliver Richmond, eden vodilnih svetovnih raziskovalcev miru z Univerze v Manchestru. A po njegovem mnenju zahodni zavezniki, ki jih vodi ZDA, niso uspeli ustvariti poštenega globalnega sistema ter so pogosto dajali prednost svojim interesom, s čimer so odprli prostor za izzivalce. Nove sile, kot so Kitajska, Turčija, Rusija in zalivske države, se predstavljajo kot mirovniki, a pri tem gradijo lastne sisteme dominacije. Konflikti od Ukrajine do Sudana se danes vlečejo v nedogled, medtem ko zunanji akterji tolerirajo ali celo omogočajo nasilje v iskanju tako imenovanega »miru zmagovalcev«.

Kratke pavze, veliki pomeni

V takšnem mračnem kontekstu božična premirja na Filipinih ponujajo drugačen, skoraj simbolen žarek upanja. Tradicionalno ustavljanje sovražnosti med prazniki – navdihnjeno z bibličnim sporočilom miru na zemlji – ima dolgo zgodovino. Najbolj znan primer je iz leta 1914, ko so britanski in nemški vojaki med prvo svetovno vojno zapustili jarke in skupaj praznovali božič. Takšna kratka premirja redko ustavijo vojne, a pomagala so graditi zaupanje, potrebno za trajne mirovne sporazume, poudarja Rustad.

Rodrigo Duterte FOTO: © Stringer./Reuters

Na Filipinih je postalo običajno, da obe strani brez formalnega dogovora razglasita božično premirje. Tudi nekdanji predsednik Rodrigo Duterte – znan po brutalni »vojni proti drogam« in danes pod preiskavo Mednarodnega kazenskega sodišča – je občasno pozival k božičnim premirjem in Filipincem obljubljal »mir in spokoj«. Pri tem motivi niso bili povsem altruistični. »Božična premirja so bila dobra propaganda za obe strani,« pravi Patricio Abinales, politični zgodovinar z Univerze Hawai‘i v Manoi.»Ko orožje za trenutek utihne, lahko podeželske skupnosti mirno praznujejo božič – tako kot vladni vojaki v bazah in pripadniki NPA v gerilskih območjih.« Božična tradicija miru na Filipinih še obstaja – a komaj. Tudi letos, tako kot leta 2023, je NPA razglasila štiridnevno premirje za čas božiča in novega leta, čeprav se državne sile niso odzvale vzajemno. Profesor Abinales meni, da je vstaja močno oslabela in postaja nepomembna – kar bi lahko prineslo konec večdesetletnega spopada, poroča Jutranji list.

Preberite še: