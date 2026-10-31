Ta zgodba vam bo segla do srca! Prostovoljka Kim: »Tega dne ne bom nikoli pozabila«

Skupina 27 varovancev in spremljevalcev centra za usposabljanje in varstvo iz južnokorejskega mesta Incheon je med izletom doživela izjemno gesto dobrote. Ko so po ogledu mestnih znamenitosti odšli na kosilo v lokalno restavracijo, je neznani gost v celoti poravnal njihov račun v višini okoli 400 evrov, o čemer poroča Good News Network.

Skupina oseb s posebnimi potrebami iz centra Jemulpo-gu Hanmaum je preživljala prijetno dopoldne na prostem, izlet pa so želeli zaokrožiti s skupnim kosilom. Ko je prišel čas za plačilo računa, ki je sprva znašal približno 275 evrov, pa jih je čakalo presenečenje. Eden od obiskovalcev restavracije, ki je sedel v bližini, je po obroku njihovemu naročilu samoiniciativno dodal še za dobre 120 evrov vrhunske govedine, nato pa v celoti poravnal končni znesek in zapustil prostor, ne da bi komurkoli rekel besedo.

»Žalostno je bilo le to, da nismo mogli izvedeti niti imena človeka, ki je storil to lepo gesto,« je povedala prostovoljka Kim, ki je spremljala skupino. O neznancu so izvedeli le, da živi na Havajih in da je želel narediti nekaj plemenitega, ko je videl skupino iz varstvenega centra pri obroku. Lastnik restavracije je kasneje pojasnil, da gre za občasnega gosta, ki mu je v zahvalo za velikodušno dejanje podaril steklenico vina, sam pa je skupini prav tako odštel del redne cene.

Za prostovoljko Kim, ki v skupnosti pomaga že več let, je bil to dan, ki ga ne bo nikoli pozabila. »Že dolgo delam v tej skupnosti, a videti nekoga, ki naredi tako dobro delo za ljudi, s katerimi sploh ni povezan, je bila res posebna izkušnja. Upam, da bo naša skupna zahvala dosegla to osebo,« je poudarila in dodala: »To, kar smo prejeli, ni bilo le kosilo. Bila je dragocena izkušnja, ki nas je opomnila, da je okoli nas še vedno veliko toplih ljudi.«