HUD UDAREC VOJAŠKI LOGISTIKI

Tajna akcija ukrajinskih vohunov! Poglejte, kako so v zrak dvignili glavni Putinov naftovod (VIDEO)

Napad na ključni ruski vojaški naftovod v Moskovski regiji naj bi onesposobil pomembno oskrbovalno pot za rusko vojsko.
Eksplozija plinovoda. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Eksplozija plinovoda. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 1. 11. 2025 | 19:42
2:09
Ukrajinci so se pohvalili, da so ruski vojaški logistiki in gospodarstvu zadali hud udarec. Tako je ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) sporočila, da je včeraj izvedla napad na ključni ruski vojaški naftovod v Moskovski regiji, za katerega trdijo, da je onesposobil pomembno oskrbovalno pot za rusko vojsko, navaja Kyiv Independent.

»Naftovod bi lahko letno prepeljal do tri milijone ton letalskega goriva in milijone ton dizelskega goriva in bencina«

Cilj napada je bil naftovod Koltsevoj (Prstan), dolg približno 400 kilometrov, ki oskrbuje ruske oborožene sile z bencinom, dizelskim gorivom in reaktivnim gorivom iz rafinerij v Rjazanu, Nižnem Novgorodu in Moskvi. Po podatkih HUR-a so bile vse tri glavne linije sistema, za bencin, dizelsko gorivo in kerozin, uničene hkrati v bližini okrožja Ramen jugovzhodno od Moskve.

Kljub varnostnim ukrepom, vključno z mrežami proti dronom in oboroženim varovanjem, je bila infrastruktura po navedbah ukrajinske strani uspešno onesposobljena.

Vzemirjujoč posnetek! Poglejte, kako so likvidirali sina zloglasnega Putinovega generala (VIDEO)

»Naftovod bi lahko letno prepeljal do tri milijone ton letalskega goriva in milijone ton dizelskega goriva in bencina,« je zapisano v ukrajinski izjavi.

»Hud udarec« ruski vojaški logistiki

Vodja HUR-a Kiril Budanov je dejal, da je to »hud udarec« ruski vojaški logistiki in gospodarstvu Moskovske regije in da so, »naši napadi so Rusiji povzročili več škode kot vse sankcije doslej. To je čista matematična resnica.«

Razkrito! Putin tako rekrutira Balkance, vodja je »Četnik Dobrovoljac«*, a imajo strogo pravilo

Napad je del širšega vala napadov ukrajinskih brezpilotnih letal na rusko ozemlje, v katerem je bilo po podatkih ruskega obrambnega ministrstva čez noč v desetih regijah prestreženih 98 brezpilotnih letal. Samo nad Moskovsko regijo jih je bilo sestreljenih 11, šest pa jih je bilo usmerjenih proti prestolnici, je poročal neodvisni portal Meduza.

Več iz teme

Rusija-Ukrajinavojna v UkrajiniVladimir Putinukrajinska vojaška obveščevalna službanaftovod
