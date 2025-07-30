  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ JE RES?

Tajno srečanje v Alpah? Rusi trdijo, da Zelenski odhaja, kmalu naj bi bil na vrhu Ukrajine ta človek

Prihaja domnevna zamenjava ukrajinskega predsednika.
Ali res odhaja? FOTO: Handout Afp
Ali res odhaja? FOTO: Handout Afp
N. P.
 30. 7. 2025 | 13:43
3:03
A+A-

Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je v ponedeljek sprožila val ugibanj z izjavo, da naj bi se v švicarskih Alpah odvilo skrivnostno srečanje med predstavniki ZDA, Velike Britanije in ukrajinskih oblasti. Glavna tema? Domnevna zamenjava ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Po navedbah SVR naj bi Zahod že izbral svojega kandidata za novega ukrajinskega predsednika – to naj bi bil nekdanji vrhovni poveljnik Valerij Zalužni, ki je sicer moral v začetku leta 2024 zapustiti položaj, a ostaja izjemno priljubljen tako v vojski kot med državljani.

»Američani in Britanci so izrazili nedvoumno podporo Zalužnemu, ukrajinska stran pa je to sprejela – pod pogojem, da ključni ljudje obdržijo svoje funkcije,« naj bi po trditvah SVR zapisali v izjavi.

Ob tem ruska obveščevalna služba trdi, da je prav ta dogovor razlog, zakaj naj bi Zelenski v zadnjem času skušal omejiti pristojnosti protikorupcijskih institucij v Ukrajini – po njihovem prepričanju gre za poskus obrambe lastne oblasti pred že načrtovano zamenjavo.

Valerij Zalužni naj bi bil izjemno priljubljen. FOTO: Gleb Garanich Reuters
Valerij Zalužni naj bi bil izjemno priljubljen. FOTO: Gleb Garanich Reuters

Zahod naj bi po trditvah SVR prepričeval predsedniškega svetovalca Andrija Jermaka, da odstavi Zalužnega, nato pa to izkoristil kot manever za menjavo oblasti. V ospredju naj bi bilo tudi sporočilo, da bo nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini mogoča le ob spremembi na vrhu.

Na koncu svoje izjave je ruska SVR ukrajinskim državljanom cinično postavila vprašanje: »Volitve novega predsednika so bile izpeljane v alpskem letovišču. Je to vaš ideal demokracije in neodvisnosti?«

Ukrajinske oblasti vse trditve označujejo kot rusko propagando najvišje ravni, katere cilj je sejanje nezaupanja med Ukrajino in njenimi zavezniki.

Kitajska in Rusija združili moči: prihajajo skupne vojaške vaje

Medtem pa je Kitajska danes napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo, ki bodo avgusta potekale v bližini Vladivostoka in v Tihem oceanu. Vaje z imenom Joint Sea-2025 bodo obsegale tako pomorske patrulje kot zračne operacije, vse v okviru rednega dvostranskega vojaškega sodelovanja.

Kitajsko obrambno ministrstvo poudarja, da vaje niso usmerjene proti tretjim državam, a sporočilo je jasno – Peking in Moskva še naprej krepita svojo vojaško vez, ki se je po ruski invaziji na Ukrajino le še utrdila.

Predvidoma konec avgusta bo ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Kitajsko, kjer se bo udeležil vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje in vojaške parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Srečal se bo tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom – tema pogovorov pa bo gotovo tudi Ukrajina.

Kitajska uradno ostaja nevtralna glede vojne v Ukrajini, vendar kritikov zaradi tihe podpore Moskvi ne manjka. Peking vztraja, da si želi miru, a hkrati ostro obtožuje Zahod, da s pošiljanjem orožja le podaljšuje vojno.

Več iz teme

UkrajinaRusijaVladimir PutinVolodimir Zelenskivojna v UkrajiniKitajskavojnaNatoRusija-UkrajinaValerij Zalužni
ZADNJE NOVICE
11:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOK!

Otrok poklical policijo: 44-letnik v Postojni streljal kar z balkona!

Otrok je popoldne poklical policijo, ko je v Postojni opazil moškega, ki je kar z balkona svojega stanovanja streljal s pištolo.
4. 11. 2025 | 11:46
11:27
Novice  |  Slovenija
E-VINJETE

Nujno branje, da ne bo presenečenj: vse to morate vedeti o podaljšanju veljavnosti vinjet

Za pomoč se lahko vozniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje.
4. 11. 2025 | 11:27
11:27
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Kim Džong Nam, nekdanji protokolarni vodja Severne Koreje

evernokorejski voditelj Kim Džong Un se je pokojnemu poklonil.
4. 11. 2025 | 11:27
11:02
Bulvar  |  Domači trači
VESELA NOVICA

Sanjski moški Gregor Čeglaj bo očka

Gregor Čeglaj je sporočil, da z ženo Katlyn pričakujeta prvega otroka.
4. 11. 2025 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NE PRETIRAVAJMO

Vitamini in minerali: koliko je preveč?

Strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti pretiranega vnosa.
Miroslav Cvjetičanin4. 11. 2025 | 11:00
10:55
Novice  |  Slovenija
GOVORI O "GETO RAZMERAH"

Rom Zvonko Golobič: Odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala

Kritičen je do preteklega razporejanja denarja za romska vprašanja. Po njegovih besedah se je del sredstev v preteklosti porabljal nenamensko – »za urejanje neromskih naseljih, urejanje nekih krožnih prometnih poti« in celo predvolilnih objektov, »samo namensko ne«.
4. 11. 2025 | 10:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki