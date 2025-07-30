Tajno srečanje v Alpah? Rusi trdijo, da Zelenski odhaja, kmalu naj bi bil na vrhu Ukrajine ta človek

Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je v ponedeljek sprožila val ugibanj z izjavo, da naj bi se v švicarskih Alpah odvilo skrivnostno srečanje med predstavniki ZDA, Velike Britanije in ukrajinskih oblasti. Glavna tema? Domnevna zamenjava ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Po navedbah SVR naj bi Zahod že izbral svojega kandidata za novega ukrajinskega predsednika – to naj bi bil nekdanji vrhovni poveljnik Valerij Zalužni, ki je sicer moral v začetku leta 2024 zapustiti položaj, a ostaja izjemno priljubljen tako v vojski kot med državljani.

»Američani in Britanci so izrazili nedvoumno podporo Zalužnemu, ukrajinska stran pa je to sprejela – pod pogojem, da ključni ljudje obdržijo svoje funkcije,« naj bi po trditvah SVR zapisali v izjavi.

Ob tem ruska obveščevalna služba trdi, da je prav ta dogovor razlog, zakaj naj bi Zelenski v zadnjem času skušal omejiti pristojnosti protikorupcijskih institucij v Ukrajini – po njihovem prepričanju gre za poskus obrambe lastne oblasti pred že načrtovano zamenjavo.

Valerij Zalužni naj bi bil izjemno priljubljen. FOTO: Gleb Garanich Reuters

Zahod naj bi po trditvah SVR prepričeval predsedniškega svetovalca Andrija Jermaka, da odstavi Zalužnega, nato pa to izkoristil kot manever za menjavo oblasti. V ospredju naj bi bilo tudi sporočilo, da bo nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini mogoča le ob spremembi na vrhu.

Na koncu svoje izjave je ruska SVR ukrajinskim državljanom cinično postavila vprašanje: »Volitve novega predsednika so bile izpeljane v alpskem letovišču. Je to vaš ideal demokracije in neodvisnosti?«

Ukrajinske oblasti vse trditve označujejo kot rusko propagando najvišje ravni, katere cilj je sejanje nezaupanja med Ukrajino in njenimi zavezniki.

Kitajska in Rusija združili moči: prihajajo skupne vojaške vaje

Medtem pa je Kitajska danes napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo, ki bodo avgusta potekale v bližini Vladivostoka in v Tihem oceanu. Vaje z imenom Joint Sea-2025 bodo obsegale tako pomorske patrulje kot zračne operacije, vse v okviru rednega dvostranskega vojaškega sodelovanja.

Kitajsko obrambno ministrstvo poudarja, da vaje niso usmerjene proti tretjim državam, a sporočilo je jasno – Peking in Moskva še naprej krepita svojo vojaško vez, ki se je po ruski invaziji na Ukrajino le še utrdila.

Predvidoma konec avgusta bo ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Kitajsko, kjer se bo udeležil vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje in vojaške parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Srečal se bo tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom – tema pogovorov pa bo gotovo tudi Ukrajina.

Kitajska uradno ostaja nevtralna glede vojne v Ukrajini, vendar kritikov zaradi tihe podpore Moskvi ne manjka. Peking vztraja, da si želi miru, a hkrati ostro obtožuje Zahod, da s pošiljanjem orožja le podaljšuje vojno.