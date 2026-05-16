Tajvan odgovoril Trumpu: »Smo neodvisna demokratična država«

Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Pred tem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti.

Xi Jinping je Trumpa med njegovim državniškim obiskom v Pekingu odkrito opozoril, da bi napačno ravnanje ZDA v zvezi s Tajvanom lahko potisnilo obe državi v konflikt, Trump pa je nato po odhodu iz Pekinga posvaril Tajvan pred ukrepi v smeri uradne razglasitve neodvisnosti. »Ne želim, da bi kdo razglasil neodvisnost. Morali bi prepotovati 9500 milj, da bi se bojevali v vojni. Tega ne želim,« je ameriški predsednik poudaril v intervjuju za televizijo Fox News.

Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Xi Jinping. FOTO: Sta

Na njegovo opozorilo se je odzvalo tajvansko zunanje ministrstvo. »Tajvan je suverena in neodvisna demokratična država ter ni podrejen Ljudski republiki Kitajski.« Obenem je opozorilo, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana, potem ko je Trump nakazal, da o tem vprašanju še razmišlja.

ZDA sledijo politiki ene Kitajske in diplomatsko ne priznavajo neodvisnosti Tajvana, vendar pa ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi, ki niso podrobneje opredeljena. Glede na stališča predhodne vladenaj bi ZDA stopile v bran Tajvanu, če bi ga Kitajska skušala zavzeti na silo. Trump je med povratkom v Washington dejal, da sta z Jinpingom veliko govorila o otoku, vendar da ni želel razpravljati o tem, ali bi ga ZDA branile. »Ne želimo vojn in mislim, da bo Kitajska zadovoljna, če bo vse ostalo tako, kot je,« je dodal. Ameriški državni sekretarje v četrtek prav tako dejal, da politika ZDA glede vprašanja Tajvana ostaja nespremenjena.