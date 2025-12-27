Tajvan stresel močan potres: že prej v tem tednu je narava udarila po njih (VIDEO)

Severovzhodno obalo Tajvana je danes stresel močan potres z magnitudo sedem, je sporočil tajvanski meteorološki urad. Ameriška geološka služba (USGS) pa je pozneje moč potresa ocenila na magnitudo 6,6. Poročil o morebitni škodi ali žrtvah za zdaj še ni, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Potres je Tajvan prizadel okoli 23. ure po lokalnem času, in sicer na globini 73 kilometrov v morju pri okrožju Yilan. Po poročanju lokalnih medijev so se stavbe zibale v mestu Taipei, potres pa so čutili po vsem Tajvanu. Kako je bilo v trenutkih, ko so se tla tresla, je objavil tudi uporabnik družbenega omrežja X v spodnjem videu. Sodeč po njegovem zapisu, je posnetek nastal v Taipeiju.

To je bil sicer že drugi večji potres, ki je ta teden prizadel otok. V sredo je namreč Tajvan stresel potres z magnitudo 6. Tajvan je zaradi svoje lege na robu dveh tektonskih plošč blizu Pacifiškega ognjenega pogosta tarča potresov.

Potres na Japonskem

V Aziji je bil nedavno še en močan potres. V morju nedaleč od vzhodne obale japonske prefekture Aomori na otoku Honšu je Japonska meteorološka agencija zabeležila potres z močjo 7,6 po Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil v globini 50 kilometrov. Na spletni strani japonske meteorološke agencije je bilo razvidno, da je Japonska za južno obalo otoka Hokaido in severovzhodno obalo otoka Honšu izdala opozorilo pred cunamijem.