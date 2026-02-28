Tako je po napadih videti nebo nad Iranom, proti Izraelu že poletele rakete (FOTO)

Potem ko sta Izrael in Združene države Amerike potrdila napad na Iran, je država popolnoma zaprla svoj zračni prostor vsaj do 13. ure po srednjeevropskem času, letala, ki so bila že v zraku, pa državo zapuščajo ali so jo že zapustila. Izrael je svoj zračni prostor zaprl za vse lete, razen za letala s predhodno odobritvijo, vsaj do 11. ure po srednjeevropskem času. Kljub trenutno precej optimističnim napovedim glede ponovnega odprtja zračnega prostora, je pričakovati, da se bo zaprtje precej podaljšalo, komercialni leti, ki bi morali prečkati državo, pa bodo preusmerjeni, zato letalske družbe potnike opozarjajo, da bo prihajalo do zamud.

Zračni prostor je zaprt. FOTO: Zaslonski Posnetek

Iran je v odgovor na današnji ameriško-izraelski napad že izstrelil rakete proti Izraelu, je sporočila izraelska vojska. Ta je aktivirala obrambne sisteme. V več delih Izraela so se oglasile sirene za zračni napad, v Jeruzalemu pa je bilo slišati eksplozije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Pred kratkim so se po več območjih po državi oglasile sirene, potem ko smo zaznali rakete, izstreljene iz Irana proti državi Izrael,« je v izjavi zapisala vojska. Kmalu zatem so v Jeruzalemu slišali več glasnih eksplozij, poročajo novinarji AFP s kraja dogajanja. Prebivalci so na mobilne telefone dobili opozorilo s pozivom, naj poiščejo zavetje.