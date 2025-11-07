Tako je šel srbski parlament na roko Trumpovemu zetu

Srbski parlament je danes sprejel t. i. lex specialis za kompleks zgradb nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu. Oblasti želijo z njim omogočiti zetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredu Kushnerju, da tam zgradi luksuzni hotel, potem ko je projekt zaustavila preiskava državnega tožilstva.

Zgradbi, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da so na pristojnem uradu ponaredili predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika.

Srbske oblasti so kljub pozivom stroke in nasprotovanju javnosti zastoj zaobšle s posebnim zakonom, ki so ga poslanci srbske narodne skupščine sprejeli danes.

Luksuzen hotel s poslovnimi prostori

Gre za zakon o posebnih postopkih za izvedbo projekta revitalizacije in razvoja območja v Beogradu med ulicami Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove in Resavske. Po pisanju srbske Nove ekonomije med drugim določa, da se lahko pred izdajo gradbenega dovoljenja za visokogradnje z več kot 30.000 kvadratnimi metri bruto površine na območju prostorskega akta na zahtevo investitorja izda tudi odločba o posebnem gradbenem dovoljenju za izvedbo pripravljalnih del. Dovoljenje izvajalcu omogoča, da razčisti teren, kar pomeni, da bo lahko takoj po njegovi pridobitvi začel rušiti poslopje generalštaba, navaja poslovni portal.

Opozicijska poslanka Biljana Đorđević je za portal N1 Srbija danes izpostavila, da zakon začne veljati dan po sprejetju, tako da objekt lahko začnejo rušiti že naslednji teden. »Vsekakor bodo prišli državljani in poskušali to preprečiti, drugače si ne morem zamisliti. Tako se jim mudi, da to porušijo, da noben kazenski postopek ne more imeti nikakršnega rezultata,« je še dejala.

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzen hotel s poslovnimi prostori in več kot 1500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.