Tako je Trump pobesnel zaradi vprašanja o Epsteinu: »Tišina, pujsa!« (FOTO in VIDEO)

Po spletu kroži posnetek šokantnega trenutka, ko je predsednik ZDA Donald Trump utišal novinarko, ki ga je zasliševala glede Jeffreyja Epsteina.

Poveljnik oboroženih sil ZDA je izgubil živce z novinarko medijske hiše Bloomberg med pogovorom z mediji na krovu Air Force One prejšnji petek (14. novembra). Med letom proti svojemu letovišču Mar-a-Lago na Floridi se je vidno razjezil, ko ga je novinarka vprašala o njegovih povezavah z Epsteinom.

FOTO: Annabelle Gordon Reuters

FOTO: Annabelle Gordon Reuters

Glede na dogajanje preteklega tedna ni imel veliko izbire – moral je odgovoriti na nekaj vprašanj o Epsteinu, med drugim tudi o tem, zakaj se njegovo ime pojavlja v številnih zasebnih elektronskih sporočilih, ki jih je pošiljal osramočeni finančnik.

V korespondenci, ki so jo objavili demokrati v Odboru za nadzor predstavniškega doma, je Epstein leta 2019 šokantno trdil, da je Trump »vedel za dekleta«. Vendar je Trump v petek zanikal, da bi vedel karkoli o Epsteinovih nepravilnostih, in je na vprašanje o elektronskih sporočilih odgovoril: »O tem ne vem nič. To bi objavili že zdavnaj.«

Kaj pa je mislil s tem, ko je toliko časa preživel z Billom Clintonom, s predsednikom Harvarda … in vsemi drugimi, s katerimi je bil?« Nadaljeval je: »Jeffrey Epstein in jaz sva imela zelo slab odnos več let. A videl je tudi moč, ker sem bil predsednik. Zato si je narekoval nekaj elektronskih sporočilih samemu sebi.«

V tistem trenutku je novinarka Bloombergove poskušala vprašati Trumpa, ali je v Epsteinovih elektronskih sporočilih kaj 'obremenilnega'. Očitno je želel spremeniti temo, zato je predsednik ZDA strogo uperil prst vanjo in izrekel brutalni dvobesedni odgovor. Trump ji je šokantno pokazal s prstom v obraz in rekel: »Tišina! Tišina, pujsa!«

Odzivi na družbenih omrežjih

Uporabniki družbenih omrežij so bili ogorčeni nad posnetkom. Eden je zapisal: »Resno? Če bi kdorkoli drug na njegovem položaju izrekel desetino tega, kar on, bi že zdavnaj končal.«

Drugi je dodal: »Nezaslišano. Trumpovo nespoštovanje je ušlo izpod nadzora.«

Tretji pa: »Trump je grozen. In popolnoma ne predsedniški.«

Čeprav se je predsednik ZDA prej upiral objavi Epsteinovih datotek, zdaj poziva republikance v predstavniškem domu, naj glasujejo za njihovo objavo.

V objavi na Truth Social, ki jo je delil v nedeljo (16. november), je zapisal: »Republikanci v predstavniškem domu naj glasujejo za objavo Epsteinovih datotek, ker nimamo ničesar skrivati in je čas, da zaključimo s to demokratsko prevaro, ki so jo sprožili radikalni levičarski norci, da bi odvrnili pozornost od velikega uspeha republikanske stranke.«

Čeprav so bili po Trumpovem nastopu v drugem mandatu objavljeni dodatni dokumenti, sta FBI in ameriško pravosodno ministrstvo zatrdila, da Epsteinov slavno domnevani »seznam strank« ne obstaja.

Od takrat Trumpovo administracijo obtožujejo, da »prikriva« Epsteinove datoteke, poroča LADbible.