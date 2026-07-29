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VROČINSKI VAL

Tako peklenske temperature pričakujejo te dni na Hrvaškem in drugod po Evropi

Izjemno visoke temperature napovedujejo za Italijo, Avstrijo, Nemčijo ...
Vročina bo te dni velika. Simbolična slika FOTO: Chuchart Duangdaw Getty Images
Vročina bo te dni velika. Simbolična slika FOTO: Chuchart Duangdaw Getty Images
STA, M. J.
 29. 7. 2026 | 18:29
2:26
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Evropo je zajel nov vročinski val. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Dnevne temperature na Hrvaškem bodo v prihodnjih dneh naraščale. Najvišje pričakujejo ob koncu tedna, ko se bo živo srebro povzpelo med 35 in 40 stopinj Celzija. Posebej vroče bo v delih Istre in Dalmacije, ki sta v prihodnjih dneh izmenično pod oranžnim in rdečim vremenskim opozorilom, poroča hrvaški postal Index.

Dodatna težavo predstavlja slabo nočno ohlajanje. Tudi najvišje jutranje temperature bodo po navedbah hrvaškega Državnega hidrometeorološkega inštituta (DHMZ) relativno visoke, zlasti ob Jadranskem morju, kjer naj bi se gibale okoli 25 stopinj Celzija. Takšne vremenske razmere, morda celo z nekoliko višjimi temperaturami, bodo vztrajale še večji del prihodnjega tedna.

V Nemčiji in Avstriji do 39 stopinj Celzija

Medtem bi se v nekaterih delih Nemčije temperature v četrtek lahko povzpele na 39 stopinj Celzija. Sicer se bodo temperature ob nemški obali gibale med 26 in 31 stopinjami Celzija, v notranjosti države pa med 32 in 39 stopinjami. Ob tem po napovedi Nemške meteorološke službe (DWD) obstaja po delih države tudi nevarnost orkanskega vetra, na severu države pa so napovedane tudi močne nevihte, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vročino pričakujejo tudi na vzhodu Avstrije, kjer za prihodnje dni napovedujejo temperature do 39 stopinj Celzija. Trajanje vročinskega vala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še ni znano. Ob tem se bo kljub posameznim nevihtam in nalivom izjemna suša v državi še poslabšala.

Z začetkom novega vročinskega vala se spopadajo tudi v Italiji. V prihodnjih dneh ponekod po državi pričakujejo med 35 in 40 stopinj Celzija, vročina pa bi lahko vztrajala do drugega tedna avgusta. Italijanski meteorologi medtem opozarjajo, da bi se v Zahodnih Alpah meja ledišča lahko dvignila na več kot 5000 metrov nadmorske višine, poleg tega pa na več italijanskih jezerih opažajo dodatno nižanje vodostaja, še poroča APA.

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