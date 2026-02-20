Tako se je znašel računovodja: podjetje oškodoval za 50.000 evrov in denar porabljal za lastne obveznosti

Policijska uprava Brodsko-posavske županije na vzhodu Hrvaške je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 44-letnega moškega, ki ga sumijo kaznivega dejanja zlorabe zaupanja pri gospodarskem poslovanju. Omenjena županija leži v Slavoniji, ob meji z Bosno in Hercegovino, njeno upravno središče pa je Slavonski Brod.

Sredstva uporabljal kar za poravnavo lastnih obveznosti

Po navedbah policije naj bi osumljeni kot odgovorna oseba v enem izmed podjetij opravljal računovodske storitve za oškodovano gospodarsko družbo. V obdobju dveh let naj bi v več primerih neupravičeno razpolagal s sredstvi stranke ter z njenega transakcijskega računa poravnaval različne prispevke in davčne obveznosti. Preiskava je pokazala, da je sredstva oškodovanega podjetja uporabljal za poravnavo lastnih finančnih obveznosti, obveznosti svojega podjetja ter tudi drugih poslovnih subjektov. Skupna škoda naj bi znašala približno 50.000 evrov.

Fotografije je simbolična. FOTO: Getty Images

Primer opozarja na pomen doslednega finančnega nadzora in premišljene izbire zunanjih izvajalcev računovodskih storitev. Čeprav številna mala in srednje velika podjetja vodenje poslovnih knjig zaupajo zunanjim strokovnjakom, odgovornost za pregled nad denarnimi tokovi ostaja na strani poslovodstva. Strokovnjaki s področja korporativnega upravljanja opozarjajo, da so redni pregledi transakcij, dvofazno potrjevanje plačil, jasna razmejitev pristojnosti ter občasne zunanje revizije ključni varovalni mehanizmi. Prav tako je priporočljivo, da imajo podjetja neposreden vpogled v bančne izpiske in sprotno spremljanje odlivov s transakcijskih računov. Zaupanje je temelj poslovnega sodelovanja, vendar mora biti podprto z nadzornimi mehanizmi. Dolgotrajne nepravilnosti se namreč pogosto razkrijejo šele ob podrobnejšem finančnem pregledu ali ob spremembi odgovorne osebe.

Po zaključku preiskave bodo policisti zoper 44-letnika podali poročilo pristojnemu Županijskemu državnemu tožilstvu v Slavonskem Brodu kot dopolnitev kazenske ovadbe.

