Tako so se hrvaški reševalci poklonili tragično umrlemu Slovencu Anžetu (VIDEO)

Reševalci nujne medicinske pomoči so se v četrtek na poseben način poklonili spominu na 23-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje, medtem ko je hitel na pomoč sočloveku. Ob 16. uri so na vseh reševalnih vozilih za eno minuto prižgali zvočne in svetlobne signale.

»V znak spoštovanja in zadnjega slovesa bomo za eno minuto prižgali zvočne in svetlobne signale reševalnih vozil,« so napovedali v reševalni postaji Ljubljana in UKC Ljubljana, kjer svojcem ter bližnjim pokojnega reševalca izrekajo iskreno sožalje.

Danes zvečer so čustven zapis Anžetu namenili na Facebook strani Zaposleni v zdravstvu. »V sireni je odmeval tvoj pogum, v vsakem dotiku tvojih rok je bilo življenje. Anže, reševalec velikih src, odšel si tja, kjer bolečine ni, a tvoja dobrota ostaja z nami kot tih, večni utrip človečnosti. Ko si hitel reševati življenja drugih, te je usoda poklicala k sebi. A tvoje ime ostaja kot svetla sled, kot roka, ki je dvignila mnoge. Počivaj v miru, Anže - junaki ne odidejo, le zasijejo drugje,« so sporočili mlademu Anžetu, ki je nesebično pomagal drugim.

Zvočne in svetlobne signale prižgali tudi reševalci v Splitu

Srčni gesti reševalcev nujne medicinske pomoči so se pridružili tudi naši južni sosedje. Zvočne in svetlobne signale so ob 16. uri prižgali reševalci v Splitu. »Kolega Anže, počivaj v miru Božjem,« so ob posnetku zapisali hrvaški kolegi iz Splita, Karlovca in Zagreba:

Spomnimo. Reševalno vozilo na nujni vožnji je v soboto okoli 15. ure na cesti med Mestinjem in Podplatom zaneslo na nasprotni pas, kjer je trčilo v tovorno vozilo. Zaradi poškodb je na kraju umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

