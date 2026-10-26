Tako so se na padec Vučića odzvali ruski mediji, govora je tudi o oskrbi s plinom

Razglasitev volilnih rezultatov in priznanje poraza Aleksandra Vučića na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Srbiji so v vodilnih ruskih državnih medijih in tiskovnih agencijah pospremili s trditvami o vmešavanju zahodnih obveščevalnih služb in geopolitičnem inženiringu. Ruski mediji se v svojih poročilih osredotočajo na očitke o »barvni revoluciji«, nevarnosti destabilizacije Zahodnega Balkana ter prihodnosti energetskih in strateških odnosov med Beogradom in Moskvo. RT, ruska državna televizijska mreža, ki predvaja program tako v angleškem kot tudi ruskem jeziku, v ospredje postavlja Vučićeve izjave, v katerih zmago opozicije pripisuje delu zahodnih obveščevalnih struktur.

RT poudarja, da so »usklajeni pritiski ZDA in Evropske unije pripomogli k zrežiranemu volilnemu izidu«, študentsko listo pa označujejo za »izvrševalko agende zahodnih centrov moči«. V svoji analizi nedeljskega dogajanja še navajajo, da zmaga »proevropskih sil predstavlja poskus, da bi z Balkana trajno izrinili ruski vpliv«. Ruska državna agencija RIA Novosti dogajanje v Beogradu v obsežnih analitičnih besedilih in komentarjih opisuje kot klasičen primer »barvne revolucije«, ki jo sponzorira Zahod. Agencija je spomnila na Vučićevo dolgoletno vzdrževanje ravnovesja med Vzhodom in Zahodom in ocenila, da je zahodne sile ves ta čas motila suverena politika Srbije, zlasti glede nepriznavanja Kosova in zavračanja uvedbe sankcij proti Ruski federaciji. RIA Novosti še navaja, da se bo nova vlada soočila z resnim izzivom, kako ohraniti stabilno oskrbo s plinom brez dolgoročnih dogovorov z Moskvo.

Ruski dnevnik Izvestija svoje analize medtem osredotoča na ekonomski vidik menjave oblasti v Srbiji. Časnik poudarja, da je imela Srbija doslej prednostne cene za ruski zemeljski plin in tesne odnose z Gazpromom, ki so bili temelj njene energetske stabilnosti. Poročila, ki jih je povzel portal Index.hr, navajajo, da v poslovnih krogih vlada zaskrbljenost, da bi lahko proevropska usmeritev nove vlade ogrozila dvostranske trgovinske sporazume in povzročila revizijo ključnih energetskih projektov.