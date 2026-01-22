V teniskah na Triglav, reševanje smo častili davkoplačevalci. Avstrijci pa: vsaka ura reševanja 490 evrov

Slovenija je raj za lahkomiselne pohodnike, ki se na Triglav podajo celo v športnih copatih za fitnes, bili so celo primeri, ko so ljudje na našega vršaca zagrizli kar v natikačih. Zahtevno, nevarno in tvegano gorsko reševanje je pri nas zastonj, četudi pohodnik pomoč potrebuje zaradi lastne neumnosti. Večina reševalnih intervencij v visokogorju je zdravstveno indicirana, stroške take reševalne intervencije tako krije zdravstveno zavarovanje. Stroške gorske reševalne zveze in uporabe helikopterja krije proračun Republike Slovenije. To velja tudi v primerih, ko je treba zaradi reševanja s helikopterjem prepeljati reševalne ekipe ali opremo.

Še bolj bizarno je, da so v Sloveniji gorski reševalci prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil. Gorski reševalec mora biti pripravljen žrtvovati veliko svojega prostega časa za delo reševalca in biti pripravljen na pomoč v vsakem trenutku. Gorski reševalci opravljajo humanitarne naloge in so prostovoljci, pojasnjujejo pristojni, zato plačila za posredovanje v gorah ne dobijo.

Slovenski reševalci so pred časom s Triglava reševali tujega turista, ki se je na našo najvišjo goro podal v takih športnih copatih. Za reševanje ni plačal nič, stroške smo mu pokrili slovenski davkoplačevalci. FOTO: PU Kranj

Tako to delajo Avstrijci: šli v gore, poklicali na pomoč, zdaj je prišel račun

V Avstriji je drugače. Te dni nemški tisk poroča o primeru treh lahkomiselnežev. Med 18 in 21 let stari Nemci so skupaj plezali v avstrijskih gorah na tehnično zahteven Traunstein, 1691 metrov visoko goro nad Gmundnom, a jih je zaradi neumnosti in napačnega načrtovanja ujela tema. Ker sredi gorske steze v temi niso znali ne naprej ne nazaj, so okoli 18. ure na pomoč poklicali avstrijske gorske reševalce. Ti so se na reševalno misijo podali peš, saj helikopter za nočno letenje ni bil na voljo. Vzpon je bil zaradi terena in zimskih razmer izjemno naporen. A glej ga, zlomka, Nemci so vendarle nekako našli pot do gorske koče in tam prespali. Malo pred 20.30 so namreč reševalci prejeli obvestilo, da so se pohodniki sami obrnili na delno poledeneli poti in se prebili do planinske koče Traunsteinhaus na 1580 metrih nadmorske višine. Koča je sicer pozimi zaprta, a nudi zasilni prostor za planince v stiski. Reševalci so kljub temu pregledali območje, kjer je bil sprožen klic v sili, saj o pohodnikih sprva ni bilo sledi. Okoli 22. ure so akcijo zaključili in se vrnili v dolino. Mladi Nemci so se naslednji dan sami spustili v dolino.

Tudi prek 10 tisočakov za reševalno akcijo

A zgodba se tu ne konča. Posredovanje bo imelo za nespametne Nemce finančne posledice. Gorska reševalna služba Gmünden bo pohodnikom izstavila račun za intervencijo. Po besedah tiskovnega predstavnika reševalcev se strošek obračuna pavšalno – 490 evrov na uro, ne glede na število reševalcev. Ker je akcija trajala štiri ure, bo znesek skupaj z nekaj pavšalnimi dodatki znašal 1960 evrov. Če bi tisto noč poletel helikopter, bi bilo reševanje še dražje, saj bi končni račun verjetno presegel 10.000 evrov.