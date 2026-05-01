Tako vrtoglavo odškodnino bo prejela medicinska sestra, ki je na križarki po večurnem pitju alkohola izgubila zavest (VIDEO)

Zvezno sodišče v Miamiju je medicinski sestri prisodilo približno 280.000 evrov odškodnine zaradi dogodka na križarki, potem ko je po večurnem pitju alkohola izgubila zavest in utrpela poškodbe. Porota je presodila, da družba Carnival Corporation ni ustrezno poskrbela za varnost potnice, poroča Fox News.

45-letna Diana Sanders iz Kalifornije je tožila upravljavca križarke Carnival Radiance zaradi dogodka 5. januarja 2024. Po navedbah iz sodnega postopka je v približno osmih urah in pol, med 14.58 in 23.37, zaužila najmanj 14 kozarcev žganja, ki so ji bili postreženi na krovu. Tožnica trdi, da je zaradi alkohola izgubila zavest in padla po stopnicah, pri čemer naj bi utrpela več poškodb, med drugim pretres možganov, dolgotrajne glavobole, poškodbe hrbta in trtice. Navaja tudi pojav modric, katerih izvora ni mogla pojasniti.

Družba Carnival Corporation je navedbe zavrnila in zatrjevala, da do padca, kot ga opisuje Sandersova, ni prišlo. Po njihovih navedbah videoposnetki nadzornih kamer ne potrjujejo, da bi potnica padla po stopnišču.

Porota je kljub temu odločila v korist tožnice. Ugotovila je, da osebje na ladji ni izpolnilo dolžnosti nadzora in pomoči potnikom, za katere bi lahko vedelo, da s svojim ravnanjem ogrožajo lastno varnost. Po presoji porote bi morali zaposleni glede na količino postreženega alkohola ustrezno ukrepati. Družba Carnival Corporation se z odločitvijo ne strinja. V odzivu so navedli, da menijo, da obstajajo razlogi za novo sojenje in pritožbo, kar nameravajo tudi uveljavljati.