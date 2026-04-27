Takšna kazen grozi obtoženemu za odmevni incident na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Na sodišču v Washingtonu so danes moškega, ki je po navedbah oblasti poskušal s strelnim orožjem in noži v soboto vdreti na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, obtožili poskusa umora predsednika ZDA Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Obtožen je tudi prenosa orožja in streliva preko državnih meja ter streljanja med nasilnim dejanjem, poroča televizija ABC.

31-letnega Cola Allena, ki bi naj pred napadom pripotoval iz Kalifornije in se namestil v hotelu Washington Hilton, kjer je potekala večerja in kjer je bil pred desetletji izveden tudi poskus atentata na tedanjega predsednika Ronalda Reagana, branita zagovornika po službeni dolžnosti. Za prvo točko obtožnice - poskus umora predsednika - mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Zvezni sodnik Matthew Sharbaugh je obtoženca seznanil z njegovimi pravicami, ta pa je odgovoril, da jih razume, poroča ABC.

Melania Trump in Donald Trump nista bila poškodovana. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Imenovan za najboljšega učitelja meseca

Strojni inženir, ki je delal kot zasebni učitelj, se je na omrežju LinkedIn predstavil kot razvijalec neodvisnih iger. Allenov trenutni delodajalec C2 Education, ga je leta 2024 imenoval za najboljšega učitelja meseca. Dijaki, ki jih je poučeval, so ga v nedeljo opisali kot na splošno zelo inteligentnega, normalnega in prijaznega, poroča ABC. Allen ni član nobene politične stranke, leta 2017 je diplomiral na CalTechu, kjer je navedel članstvo v šolskem krščanskem društvu in klubu Nerf. Diplomiral je iz strojništva, leta 2025 pa je na Cal State-Dominguez Hills pridobil še magistrski naziv.

Posnetki incidenta pred dvorano, kjer je potekal dogodek, kažejo moškega, ki teče mimo varnostne kontrole. Šef washingtonske policije Jeffrey Carroll je novinarjem povedal, da je bil osumljenec oborožen s puško, pištolo in več noži, deloval pa je samostojno. Preiskovalci pravijo, da Allen ni hotel odgovarjati na vprašanja, govoril pa naj bi o napadu na predstavnike vlade. Med incidentom je bil ustreljen član tajne službe, vendar je krogla zadela njegov zaščitni jopič.