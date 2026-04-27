ODKRILI SPOMENIK

Takšni prizori niso pogosto videni: Kim Jong-un joka, vojaki jokajo, objemajo se ... (FOTO)

Medtem ko sta Kim in Belousov odkrivala kip in odprla spominski muzej, so območje preletavala vojaška letala, v zrak pa so spuščali bele balone.
Kim Jong Un FOTO: Kcna Via Reuters

 27. 4. 2026 | 19:26
Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in ruski minister za obrambo Andrej Belousov sta v Pjongjangu odkrila spomenik za Severnokorejce, ki so umrli med bojem v vojni v Ukrajini. Medtem ko sta Kim in Belousov odkrivala kip in odprla spominski muzej, so območje preletavala vojaška letala, v zrak pa so spuščali bele balone.

Ni znano, koliko severnokorejskih vojakov se bori proti Ukrajini, vendar južnokorejska obveščevalna služba ocenjuje, da jih je bilo poslanih najmanj 15.000, da bi Rusiji pomagali ponovno zavzeti dele zahodnega Kurska. Seul ocenjuje, da je v spopadih umrlo okoli 2000 Severnokorejcev — niti Pjongjang niti Rusija nista objavila uradnih številk.

Verjame se, da je Severna Koreja v zameno za pošiljanje vojakov od Moskve prejela hrano, denar in tehnično pomoč.

Otvoritev Muzeja spomina na bojne podvige v čezmorskih vojaških operacijah v nedeljo je sovpadla s tem, kar je Rusija opisala kot prvo obletnico ponovnega zavzetja delov Kurska. Ukrajina je avgusta 2024 sprožila nenaden vdor v Kursk. Rusija je leto kasneje izjavila, da je ponovno vzpostavila popoln nadzor nad regijo.

Po poročanju državnih medijev je Kim Belousovu zagotovil, da bo Severna Koreja »tako kot vedno v celoti podpirala politiko Ruske federacije pri obrambi nacionalne suverenosti, ozemeljske celovitosti in varnostnih interesov«, poroča jutarnji.hr.

