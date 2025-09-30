Talibani čez noč ugasnili internet in telefone, med prebivalci vlada panika

Po vsem Afganistanu so prenehale delovati internetne in telefonske povezave, kmalu po tem, ko so vladajoči talibani napovedali, da bodo v boju proti »nemoralnim dejavnostim« ukinili dostop do spleta. Ta poteza je med milijoni Afganistancev in njihovimi družinami v tujini povzročila paniko in strah ter še poglobila izolacijo države pod vse strožjo talibansko oblastjo, poroča CNN.

Organizacija Netblocks, ki nadzira delovanje interneta, je pozno v ponedeljek potrdila, da so v Afganistanu izključili številna omrežja, kar je povzročilo »popolno prekinitev interneta« za 43 milijonov prebivalcev. Afganistanci v tujini pravijo, da ne morejo stopiti v stik s svojimi bližnjimi. Torkovi podatki o letalskih povezavah so pokazali, da so odpovedali več letov v Kabul.

Prekinjene vezi z družinami

»Od včeraj ni komunikacije z nikomer,« je za CNN povedal 30-letni Mohammad Hadi, Afganistanec, ki od leta 2019 živi v Delhiju. »Nimamo načina, da bi govorili z njimi, da bi izvedeli, ali so na varnem.« Opisal je občutek panike, ki preplavlja afganistansko diasporo. »To ovira vse. Prej smo vsaj lahko poklicali,« je dodal.

Kabulska televizija Tolo News je sporočila, da je izpad resno ohromil njihovo delo, mednarodni agenciji Associated Press in Agence France-Presse pa sta poročali, da ne moreta več vzpostaviti stika s svojimi uradi v glavnem mestu.

Strah pred vrnitvijo v preteklost

Gre za najobsežnejši in najbolj usklajen izpad telekomunikacij v Afganistanu, odkar so se talibani leta 2021 znova povzpeli na oblast. To je v ljudeh obudilo strah pred vračanjem k njihovim starim, strogo zapovedanim pravilom, ko so v »vojni proti nemorali« prepovedali televizijo, satelite in druge množične medije.

Vzroki in obseg izpada še niso povsem jasni, talibanski uradniki pa niso dali uradne izjave. So pa že prej opozorili, da bodo odrezali dostop do interneta, da bi »preprečili nemoralne dejavnosti«.

Guverner severne province Balkh, Haji Zaid, je takrat dejal, da bodo »vzpostavili alternativni sistem znotraj države za osnovne potrebe«, vendar ni pojasnil, katere dejavnosti imajo za nemoralne. Dodal je, da je ukaz prišel neposredno od vrhovnega talibanskega vodje, Mawlawija Haibatullaha Akhundzade.

Afganistanska novinarka Wahida Faizi, ki živi na Danskem, je opisala bolečino zaradi izgube stikov z družino: »Preteklo je le nekaj ur od izpada, a meni se zdi, kot da je minilo celo življenje. Vedno smo se pritoževali nad počasnim internetom, a zdaj vidim, da so bili celo nestabilna povezava in kratki videoklici velik blagoslov.«

Aktivisti opozarjajo na posledice

Aktivisti svarijo, da bi izpad lahko imel uničujoče posledice za državo, ki je že ujeta v hudo humanitarno krizo. Ker so talibani deklicam po šestem razredu prepovedali šolanje, so mnoge nadaljevale izobraževanje na spletu. Zdaj so tudi te priložnosti izginile.

Talibani so drastično omejili človekove pravice, še posebej žensk in deklic, ter ustvarili »klimo strahu in zastraševanja«, piše v poročilu misije Združenih narodov za pomoč Afganistanu (UNAMA) iz lanskega julija.

»Srce me boli«

»Tišina na internetu brez afganistanskih glasov iz notranjosti države je oglušujoča,« je zapisala Mariam Solaimankhil, članica afganistanske vlade v izgnanstvu, na družbenem omrežju X.

»Srce me boli – naš narod je odrezan, svet pa je prepuščen temi brez njih.« Pozvala je lastnika Starlinka Elona Muska, naj priskoči na pomoč: »Starlink je edini način, da se zlomijo okovi talibanske cenzure,« je zapisala.

Muskove satelitske storitve Afganistanu trenutno niso dostopne, piše na spletni strani podjetja.