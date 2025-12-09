Tanja Fajon ostro sporoča Rusiji: Ta vojna se mora končati!

Ta vojna se mora končati, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Od Rusije je zahtevala, da sprejme brezpogojno premirje, s katerim se je Ukrajina po njenih besedah strinjala že pred meseci. Zasedanje so poleg Slovenije sklicale druge evropske članice VS ZN in Južna Koreja.

»Kmalu bodo minila štiri leta, odkar je Rusija napadla Ukrajino. Štiri leta, odkar je začela vojno proti suvereni in bistveno manjši sosedi. Štiri leta vedno novih kršitev mednarodnega prava. Štiri leta uničenja, razbitih življenj in sanj, uničevanja šol, bolnišnic in domov. To niso le besede, ampak ostra realnost ruske vojne,« je dejala ministrica in dodala, da si je novembra to sama ogledala v Ukrajini. Izpostavila je, da Rusija v času pogajanj še naprej zaostruje vojno, katere žrtve so civilisti, ki da nujno potrebujejo konec sovražnosti. »Kot člani Varnostnega sveta moramo govoriti proti tem grobim kršitvam mednarodnega prava, proti ugrabitvam otrok. Moramo obsoditi osvajanje ozemlja in zavrniti propadanje samih temeljev ZN,« je poudarila.

»Ta vojna se mora končati. Obe strani se morata najprej strinjati o brezpogojnem premirju. 14 članic Varnostnega sveta to nenehno zahteva in Ukrajina se je strinjala že pred meseci. Ponavljamo poziv Rusiji naj stori enako,« je dejala in dodala, da se lahko smiselna pogajanja med Rusijo in Ukrajino začnejo šele potem. Na koncu nastopa je zagotovila, da bo Slovenija še naprej stala ob strani Ukrajini ter pozivala k miru in spoštovanju mednarodnega prava.

Skoraj 15 tisoč smrtnih žrtev, med njimi 755 otrok

Varnostnemu svetu ZN so o dogajanju v Ukrajini poročali direktorica za Evropo v oddelku za mirovne operacije Kayoko Gotoh, pomočnica generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya in direktor ITF Tomaž Lovrenčič. Gotoh je dejala, da je bilo letošnje leto eno najbolj smrtonosnih za ukrajinske civiliste, ne glede na optimizem v luči novih diplomatskih prizadevanj. ZN so od začetka vojne potrdili smrt 14.775 ukrajinskih civilistov od tega 755 otrok. »To so le potrjene številke, dejanske so verjetno precej višje,« je opozorila in ponovila, da napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kršijo mednarodno pravo.