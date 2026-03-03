  • Delo d.o.o.
ENERGETSKI ŠOK

Tarča iranskih napadov zdaj tudi naftna infrastruktura v Zalivu, ogroženi svetovni trgi, cene kovin že rastejo

Teheran širi fronto konflikta.
STA, A. G.
 3. 3. 2026 | 16:14
 3. 3. 2026 | 16:14
Iran je danes napadel naftno infrastrukturo v zalivskih držav. Katarska državna družba QatarEnergy je posledično ustavila proizvodnjo nekaterih ključnih surovin. Ameriško veleposlaništvo v Rijadu pa je opozorilo na neposredno nevarnost napada na mesto Dhahran v Savdski Arabiji, kjer se nahaja veliko energetskih objektov kraljestva. Iran je v ponedeljek razširil svoje tarče napadov v vojni z ZDA in Izraelom in mednje vključil infrastrukturo v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in Katarju, ki so zaveznice ZDA. V današnjem napadu več brezpilotnih letalnikov je eden od dronov zadel rezervoar za gorivo v omanskem pristanišču Dukm ob Arabskem morju. V napadu ni bilo žrtev, nastala pa je gmotna škoda. Iran je zanikal napad na »teritorij in pristanišča prijateljske in sosednje države Oman«.

V Združenih arabskih emiratih so medtem padajoči ostanki prestreženega iranskega brezpilotnega letalnika zadeli skladišče nafte. Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al Ansari je danes dejal, da je Iran z raketami napadel letališče v Dohi, vendar jih je katarska vojska sestrelila.

Ameriško veleposlaništvo v Rijadu je medtem opozorilo na neposredno nevarnost napada na mesto Dhahran v Savdski Arabiji. »Obstaja neposredna nevarnost napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na mesto Dhahran. Ne prihajajte na ameriški konzulat,« je zapisano v opozorilu, ki ga je veleposlaništvo med drugim objavilo na družbenem omrežju X. V bližini mesta Dhahran na vzhodu Savdske Arabije se nahaja veliko število savdskih energetskih objektov ob Perzijskem zalivu. Pred tem je bila v ponedeljek tarča napadov z iranskimi brezpilotnimi letalniki savdska rafinerija nafte Ras Tanura. V kompleksu je izbruhnil požar, oba brezpilotna letalnika pa so prestregli, je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik savdskega obrambnega ministrstva.

Hormuška ožina je zaprta

Ras Tanura ob vzhodni obali Savdske Arabije je ena največjih rafinerij na celotnem Bližnjem vzhodu in ima zmogljivost več kot pol milijona 159-litrskih sodov surove nafte na dan. Kompleks služi tudi kot pristanišče za tankerje z nafto. Katarska državna energetska družba QatarEnergy je po iranskem napadu na dva plinska obrata danes sporočila, da bo ustavila proizvodnjo nekaterih surovin, kot so polimeri, metanol in aluminij. Tej napovedi je sledil takojšen dvoodstotni dvig cene aluminija na Londonski borzi kovin.

Analitiki banke ING so opozorili, da bo začasna ustavitev proizvodnje aluminija povzročila pritisk na trg. »Napetosti na Bližnjem vzhodu ponovno postavljajo v ospredje tveganja, ki vplivajo na oskrbo z aluminijem, saj je okoli osem odstotkov svetovne proizvodnje skoncentrirane v Zalivu in je močno odvisna od pomorskega prevoza skozi Hormuško ožino,« so poudarili. Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti, zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle.

Iran Savdska Arabija nafta surovine borzna analiza Bližnji vzhod Katar napetosti Teheran
