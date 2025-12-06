Tatovi s francoske farme ukradli za skoraj 100.000 evrov polžev

Dva meseca po tem, ko so tatovi z izredno drznim ropom iz muzeja Louvre ukradli 88 milijonov evrov vredne francoske kronske dragulje, so roparji posegli še po drugi francoski svetinji: polžih. Okradli so znano farmo polžev družine Dauvergne v severni Franciji. Odnesli so nekaj manj kot 500 kilogramov polžev, vrednih več kot 85.000 evrov, in to v času, ko gre ta tradicionalna francoska specialiteta najbolj v promet. Gurmani z lepljivimi prsti so v jutranjih urah prerezali ograjo kmetije, ki je v kraju L'Escargot Des Grands Crus v bližini Reimsa. Kmetija je turistična atrakcija, saj obiskovalcem ponujajo degustacije polžev, pri njih pa je mogoče izvedeti tudi vse o gojenju teh mehkužcev. Kmetija prodaja polže tudi restavracijam z Michelinovimi zvezdicami. Letos s tem ne bo nič, ker so tatovi vdrli v stavbo in iz ograj, s polic in zamrzovalnikov ukradli celotno zalogo svežih in zamrznjenih polžev.

Šokirani lastniki so povedali, da se tatovi takega podviga niso lotili sami, ampak so verjetno povezani z ljudmi, ki so v svetu kulinarike. Vedeli so, da morajo udariti tik pred zimskimi prazniki. »Mislimo, da so bili to ljudje – poznavalci ali strokovnjaki –, ki so vedeli, da lahko ukradejo enoletno zalogo polžev ravno v tem času,« je za New York Times povedala 20-letna Inès Dauvergne: »Polži so draga jed in jo običajno postrežejo za božič ali ob pomembnih dogodkih.« V ZDA in Franciji prodajo največ polžev med zimskimi prazniki, na božičnih in novoletnih praznovanjih, ko jih postrežejo kot predjed, pogosto s česnovim maslom in vinom. V Franciji so polži iskana specialiteta in ljudje prihajajo z vsega sveta, da bi iz prve roke poskusili pristne francoske polže. Družina Dauvergne je med nekaj stotinami družin, ki gojijo polže v Franciji, kjer letno pojedo približno 15 milijonov kilogramov polžev.