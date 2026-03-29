Tatovi ukradli 12 ton čokoladic Kit Kat, Nestle: »Tatovi imajo odličen okus«

Evropo je pretekli teden presenetila nenavadna kraja. Tatovi so izginili s kar 12 tonami čokoladic Kit Kat, potem ko so ugrabili tovornjak, ki jih je prevažal iz Italije proti Poljski. Švicarski velikan Nestle je v soboto potrdil, da je tovornjak, naložen s približno 413.793 čokoladicami, krenil iz osrednje Italije z ogromno zalogo za distribucijo po evropskem trgu, vendar na končno destinacijo ni nikoli prispel. »Kriminalci imajo očitno odličen okus, vendar je kraja tako količine problem tudi za velika podjetja,« so sporočili za javnost. Usoda tovornjaka za zdaj ostaja neznana, saj ga pristojni organi še niso izsledili. Podjetje prav tako ni razkrilo, kje naj bi tovor izginil.

Kljub temu obstaja enostaven način, kako čokoladice enkrat izslediti, ko se pojavijo na trgu. Vsaka čokoladica je namreč označena z edinstveno črtno kodo, kar pomeni, da jih je mogoče identificirati. Iz Nestleja so zato pozvali vse, ki bi naleteli na sumljive izdelke, naj jih skenirajo, nato pa o tem obvestijo pristojne službe.