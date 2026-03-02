Tega ne pomnijo od pandemije. Na stotine tisočev potnikov obtičalo po svetu

Na stotine tisočev potnikov je obtičalo po svetu, potem ko so ključna letalska vozlišča na Bližnjem vzhodu zaradi posledic ameriško-izraelskih napadov na Iran zaprla zračni prostor. V ponedeljek so odpovedali še na stotine letov, kar je podaljšalo kaos v svetovnem letalskem prometu in dodatno poslabšalo položaj potnikov. Gre za najhujši udarec za letalstvo po pandemiji covida-19, piše The Guardian.

Tisoči odpovedanih letov

Glavna letališča na Bližnjem vzhodu, med njimi Dubaj, najbolj prometno mednarodno vozlišče na svetu, so zaprta že tretji dan zapored. Po podatkih platforme za spremljanje letov FlightAware so v soboto odpovedali skoraj 2800 letov, v nedeljo 3156. Samo v ponedeljek zgodaj zjutraj je bilo odpovedanih že 1239 letov.

Letalske družbe Emirates iz Dubaja, Etihad Airways iz Abu Dabija in Qatar Airways iz Dohe so skupaj odpovedale na stotine letov, storitve v regiji pa so začasno ustavili tudi drugi prevozniki, med njimi Air India.

»Za potnike ni olepševanja,« je dejal Henry Harteveldt, analitik letalske industrije in predsednik družbe Atmosphere Research Group. »Pripraviti se morajo na zamude ali odpovedi v prihodnjih dneh, dokler se napadi ne končajo.«

Globalne posledice spopada

Po podatkih spletne strani Flightradar24 je bil zračni prostor nad Iranom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Združenimi arabskimi emirati in Katarjem v ponedeljek še vedno skoraj prazen.

Posledice čutijo daleč zunaj Bližnjega vzhoda, potniki pa so obtičali na destinacijah od Balija do Frankfurta. Spopad se je razširil tudi v Libanon, kjer je Izrael izvedel zračne napade po tem, ko je Hezbolah izstrelil rakete, zaradi česar je velik del zračnega prostora v regiji ostal zaprt. Dodaten zaplet predstavlja dejstvo, da so posadke in piloti razpršeni po svetu, kar bo otežilo ponovno vzpostavitev letov po odprtju zračnega prostora.

Medtem ko se večina potnikov trudi priti do informacij, izjemno premožni iščejo druge možnosti. »Savdska Arabija je trenutno edina prava možnost za ljudi, ki želijo zapustiti regijo,« je za Semafor povedal Ameerh Naran, izvršni direktor posredniškega podjetja za zasebna letala Vimana Private. Po njegovih besedah lahko cena leta z zasebnim reaktivcem iz Rijada v Evropo doseže tudi 350.000 dolarjev.

Gospodarski udarec

Delnice vodilnih letalskih družb so padle, saj vlagatelji pričakujejo posledice vojne. Delnice družbe Japan Airlines so izgubile 5,6 odstotka, Singapore Airlines 4,5 odstotka, Qantas 5,4 odstotka, Cathay Pacific pa 2,9 odstotka.

Prevozniki se soočajo tudi z višjimi cenami goriva, potem ko je cena surove nafte Brent poskočila za kar 13 odstotkov na 80 dolarjev za sod. Analitiki napovedujejo, da bi lahko dosegla tudi 100 dolarjev.

»Glavni vpliv bodo vsi občutili prek cen nafte, ki bodo očitno močno narasle,« je dejal letalski svetovalec Bertrand Grabowski. Zaliv je ključno vozlišče tudi za zračni tovorni promet, kar dodatno obremenjuje trgovske poti, ki so že pod pritiskom zaradi motenj v pomorskem prometu.

Pritisk na alternativne koridorje

Analitiki poudarjajo, da je tako dolgotrajno zaprtje neba nad tremi glavnimi zalivskimi tranzitnimi vozlišči brez primere. Preostale lete preusmerjajo, da bi se izognili zaprtim območjem. Poti prek Irana in Iraka so postale še pomembnejše, potem ko je vojna v Ukrajini letalske družbe prisilila, da se izogibajo ruskemu in ukrajinskemu zračnemu prostoru.

Zaprtje bližnjevzhodnega zračnega prostora zdaj letalske družbe potiska v še ožje koridorje, dodatno tveganje pa predstavljajo tudi napetosti med Pakistanom in Afganistanom, je opozoril Ian Petchenik, direktor komunikacij pri Flightradar24. »Dolgotrajne motnje so največja skrb za komercialno letalstvo,« je dodal.