Teheran: Trump se »pogovarja sam s sabo« in prikriva strateški poraz (VIDEO)

Vojna med Združenimi državami in Izraelom proti Iranu poteka že 25. dan, razmere pa so še naprej skrajno nepredvidljive. Medtem ko iranska stran poroča o uspešnih vojaških udarcih, ameriški predsednik Donald Trump javnost prepričuje, da je zmaga blizu in da so pogajanja o končanju sovražnosti že v teku. Iranska tiskovna agencija IRNA je povzela trditve tamkajšnje vojske, da so z manevrirnimi raketami uspešno zadeli ameriško letalonosilko »USS Abraham Lincoln«. Hkrati poročajo o novem raketnem zadetku v bližini nuklearke v Bušehrju. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) sicer miri, da sama elektrarna ni poškodovana in da sevanje ostaja v mejah normale, a vodja agencije Rafael Grossi znova poziva k zadržanosti, da ne bi prišlo do jedrske katastrofe. O dronih so poročali tudi iz Kuvajta, kjer je na mednarodnem letališču izbruhnil požar.

Izraelski mediji so razkrili vsebino domnevnega ameriškega predloga za končanje vojne, ki obsega 15 točk. ZDA od Irana zahtevajo popolno razgradnjo jedrskih zmogljivosti, konec financiranja regionalnih zaveznikov (t. i. proxyjev) in omejitev raketnega programa. V zameno bi Washington Iranu popolnoma odpravil sankcije in pomagal pri razvoju civilne jedrske energije. A Izrael je ob tem zaskrbljen. Bojijo se, da Trump preveč hiti z načelnim soglasjem, kar bi Teheranu omogočilo, da se izogne natančnim zavezam in vojno konča pod zanj ugodnejšimi pogoji, piše Jutarnji list.

Teheran s svojimi zahtevami: »Trump se pogovarja sam s sabo«

Odziv Irana na ameriške ponudbe je za zdaj oster in posmehljiv. Iranski vojaški uradniki trdijo, da Trump strateški neuspeh poskuša prikazati kot zmago, in se sprašujejo, ali so notranji spori v ZDA dosegli raven, ko se predsednik »pogovarja sam s seboj«.

Po poročanju Wall Street Journala Teheran v zameno za mir zahteva:

zaprtje vseh ameriških vojaških baz v Zalivu,

izplačilo vojne odškodnine,

pravico do zaračunavanja prehoda skozi Hormuško ožino,

ohranitev raketnega programa brez omejitev.

Ameriški uradniki so te zahteve označili za »smešne in popolnoma nerealne«.

Kot ključni posrednik se vedno bolj uveljavlja Pakistan. Premier Šehbaz Šarif je ponudil Islamabad kot prizorišče za pogovore, ki bi se lahko začeli že ta teden. Zanimivo je, da iranski viri menda zavračajo srečanje s Trumpovima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom, menda pa bi bili pripravljeni sesti za mizo s podpredsednikom JD Vanceom.

Analitiki opozarjajo, da se je Trump z vojaško avanturo v podporo Izraelu znašel v tveganem položaju. Čeprav operacijo razglaša za »ogromen uspeh« in trdi, da je Iran vojaško uničen, realnost na terenu tega ne odraža. Trumpov običajni način delovanja – ustvarjanje težav in prelaganje odgovornosti na druge – v mednarodnem vojnem konfliktu morda ne bo prinesel želenega rezultata, saj vsaka odločitev trenutno vodi v iskanje manj slabega izida. ZDA medtem v regijo pošiljajo dodatne vojake. Poleg že prisotnih sil se na Bližnji vzhod seli še približno tisoč pripadnikov elitne 82. zračnodesantne divizije, kar kaže na to, da je pot do resničnega miru še dolga in negotova.