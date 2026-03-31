ENERGETSKA KRIZA

Tej državi zmanjkuje goriva, zaprte so šole, promet skoraj ustavljen, dostava ukinjena ...

Javni uslužbenci morajo v času dnevne svetlobe kolikor je mogoče omejiti uporabo elektrike.
Ljudje čakajo po več ur na gorivo. FOTO: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Oblasti so prebivalcem zagotovile nekaj malega plina za pripravo obrokov. FOTO: Stringer Reuters

Mnogi si pomagajo s kurjenjem lesa in kuhajo na odrtem ognju. FOTO: Stringer Reuters

Ljudje čakajo po več ur na gorivo. FOTO: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Oblasti so prebivalcem zagotovile nekaj malega plina za pripravo obrokov. FOTO: Stringer Reuters
Mnogi si pomagajo s kurjenjem lesa in kuhajo na odrtem ognju. FOTO: Stringer Reuters
B. K. P.
 31. 3. 2026 | 15:01
Smo na pragu velike energetske krize, po napovedih nekaterih pa smo vanjo pravzaprav že zakorakali. Gre za posledico vojne na Bližnjem vzhodu, med katero je bilo do zdaj uničenih že ogromno naftnih polj, Hormuška ožina, izredno pomembna za ladijski promet proti Evropi in iz nje, pa ostaja zaprta ali delno zaprta, kar še dodatno vpliva na gospodarstvo po vsem svetu. Napovedi so črnoglede, tudi slovenski ekonomisti že nekaj časa opozarjajo, da se bodo zaradi vojne močno podražili gorivo, še bolj gnojila, ta menda za kar 50 odstotkov, posledično bodo v nebo poletele cene hrane, podražitve bodo vplivale praktično na vsa področja našega življenja. Kako zelo, si trenutno morda še ne znamo ali ne upamo predstavljati, je pa energetska kriza že povsem pretresla Bangladeš. Zaradi vojne v Iranu tej južnoazijski državi, v kateri živi več kot 170 milijonov prebivalcev, grozi katastrofa.

Že čez nekaj tednov bi lahko ostali povsem brez nafte in zemeljskega plina. Da bi se kaj takšnega lahko zgodilo, je tamkajšnja vlada predvidela že pred časom in sprejela preventivne varčevalne ukrepe, a se zdaj bojijo, da ti ne bodo dovolj. Bangladeš kar 95 odstotkov nafte in plina uvaža, dve tretjini iz držav Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Iraka. Letošnjega marca jim je uspelo uvoziti zgolj 170 tisoč ton surove nafte in dizla, kar je več kot pol manj kot marca lani, zaloge pa vztrajno kopnijo. Oblasti so zaprosile Združene države Amerike za dovoljenja, da vsaj kurilno olje uvozijo iz Rusije in Indonezije, na odgovor še čakajo, že zdaj pa je jasno, da bo cena astronomska. Nekaj malega dizla je v začetku leta Bangladešu dobavila Indija, a pomanjkanje grozi tudi njim, zato se Bangladeš na sosedo ne more zanašati. Trenutno stanje meji na kaos, pišejo tuji mediji. Vozniki v prestolnici več ur čakajo na bencinskih servisih, pogosto zaman, šole so zaprte, državni uslužbenci pa so prejeli ukaz, da morajo tekom dneva, ko lahko delajo ob sončni svetlobi, močno omejiti porabo elektrike.

»Že štiri ure čakam na gorivo, ne vem, če ga bo sploh še kaj ostalo, ko pridem na vrsto. Če se domov vrnem praznih rok, moja družina nocoj ne bo jedla, tako enostavno je,« je za The Telegraph povedal Abul Kalam. V državi je močno oviran promet, javni je skorajda povsem ustavljen, prav tako ne deluje dostava vključno s pošto. »Smo pod velikim pritiskom. Če se vojna v Iranu podaljša in oskrba z gorivom ostane motena, se bo Bangladeš povsem ustavil v roku nekaj tednov,« je za omenjeni časnik dejal eden od visokih uradnikov v državi.

Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
