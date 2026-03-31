Tej državi zmanjkuje goriva, zaprte so šole, promet skoraj ustavljen, dostava ukinjena ...

Smo na pragu velike energetske krize, po napovedih nekaterih pa smo vanjo pravzaprav že zakorakali. Gre za posledico vojne na Bližnjem vzhodu, med katero je bilo do zdaj uničenih že ogromno naftnih polj, Hormuška ožina, izredno pomembna za ladijski promet proti Evropi in iz nje, pa ostaja zaprta ali delno zaprta, kar še dodatno vpliva na gospodarstvo po vsem svetu. Napovedi so črnoglede, tudi slovenski ekonomisti že nekaj časa opozarjajo, da se bodo zaradi vojne močno podražili gorivo, še bolj gnojila, ta menda za kar 50 odstotkov, posledično bodo v nebo poletele cene hrane, podražitve bodo vplivale praktično na vsa področja našega življenja. Kako zelo, si trenutno morda še ne znamo ali ne upamo predstavljati, je pa energetska kriza že povsem pretresla Bangladeš. Zaradi vojne v Iranu tej južnoazijski državi, v kateri živi več kot 170 milijonov prebivalcev, grozi katastrofa.

Oblasti so prebivalcem zagotovile nekaj malega plina za pripravo obrokov. FOTO: Stringer Reuters

Že čez nekaj tednov bi lahko ostali povsem brez nafte in zemeljskega plina. Da bi se kaj takšnega lahko zgodilo, je tamkajšnja vlada predvidela že pred časom in sprejela preventivne varčevalne ukrepe, a se zdaj bojijo, da ti ne bodo dovolj. Bangladeš kar 95 odstotkov nafte in plina uvaža, dve tretjini iz držav Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Iraka. Letošnjega marca jim je uspelo uvoziti zgolj 170 tisoč ton surove nafte in dizla, kar je več kot pol manj kot marca lani, zaloge pa vztrajno kopnijo. Oblasti so zaprosile Združene države Amerike za dovoljenja, da vsaj kurilno olje uvozijo iz Rusije in Indonezije, na odgovor še čakajo, že zdaj pa je jasno, da bo cena astronomska. Nekaj malega dizla je v začetku leta Bangladešu dobavila Indija, a pomanjkanje grozi tudi njim, zato se Bangladeš na sosedo ne more zanašati. Trenutno stanje meji na kaos, pišejo tuji mediji. Vozniki v prestolnici več ur čakajo na bencinskih servisih, pogosto zaman, šole so zaprte, državni uslužbenci pa so prejeli ukaz, da morajo tekom dneva, ko lahko delajo ob sončni svetlobi, močno omejiti porabo elektrike.

»Že štiri ure čakam na gorivo, ne vem, če ga bo sploh še kaj ostalo, ko pridem na vrsto. Če se domov vrnem praznih rok, moja družina nocoj ne bo jedla, tako enostavno je,« je za The Telegraph povedal Abul Kalam. V državi je močno oviran promet, javni je skorajda povsem ustavljen, prav tako ne deluje dostava vključno s pošto. »Smo pod velikim pritiskom. Če se vojna v Iranu podaljša in oskrba z gorivom ostane motena, se bo Bangladeš povsem ustavil v roku nekaj tednov,« je za omenjeni časnik dejal eden od visokih uradnikov v državi.