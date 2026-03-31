Tej državi zmanjkuje goriva, zaprte so šole, promet skoraj ustavljen, dostava ukinjena ...

Smo na pragu velike energetske krize, po napovedih nekaterih pa smo vanjo pravzaprav že zakorakali. Gre za posledico vojne na Bližnjem vzhodu, med katero je bilo do zdaj uničenih že ogromno naftnih polj, Hormuška ožina, izredno pomembna za ladijski promet proti Evropi in iz nje, pa ostaja zaprta ali delno zaprta, kar še dodatno vpliva na gospodarstvo po vsem svetu. Napovedi so črnoglede, tudi slovenski ekonomisti že nekaj časa opozarjajo, da se bodo zaradi vojne močno podražili gorivo, še bolj gnojila, ta menda za kar 50 odstotkov, posledično bodo v nebo poletele cene hrane, podražitve bodo vplivale praktično na vsa področja našega življenja. Kako zelo, si trenutno morda še ne znamo ali ne upamo predstavljati, je pa energetska kriza že povsem pretresla Bangladeš. Zaradi vojne v Iranu tej južnoazijski državi, v kateri živi več kot 170 milijonov prebivalcev, grozi katastrofa.
»Že štiri ure čakam na gorivo, ne vem, če ga bo sploh še kaj ostalo, ko pridem na vrsto. Če se domov vrnem praznih rok, moja družina nocoj ne bo jedla, tako enostavno je,« je za The Telegraph povedal Abul Kalam. V državi je močno oviran promet, javni je skorajda povsem ustavljen, prav tako ne deluje dostava vključno s pošto. »Smo pod velikim pritiskom. Če se vojna v Iranu podaljša in oskrba z gorivom ostane motena, se bo Bangladeš povsem ustavil v roku nekaj tednov,« je za omenjeni časnik dejal eden od visokih uradnikov v državi.