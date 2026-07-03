Tej evropski državi grozi nov vročinski val, temperature čez 40 stopinj Celzija

Le nekaj dni po zadnjem vročinskem valu se bodo temperature v Španiji v naslednjih dneh znova povzpele nad 40 stopinj Celzija. Španska meteorološka služba Aemet je zaradi hude vročine izdala opozorila za jugozahodni, severni in severovzhodni del države.

V Španiji se zrak vedno znova segreva, zlasti v rečnih dolinah regij Andaluzija in Extremadura na jugozahodu ter ob reki Ebro v regiji Aragonija na severovzhodu države, kjer so za nedeljo napovedali tudi najvišje temperature, od 41 do 42 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi v sicer precej hladnejši Galiciji na skrajnem severozahodu Španije bi temperature lahko poskočile do 37 stopinj Celzija. Na Majorki, priljubljenem počitniškem otoku, pričakujejo temperature okoli 35 stopinj.

Za prizadete dele države, v katerih po ocenah živi približno deset milijonov ljudi, je agencija Aemet razglasila oranžno opozorilo, drugo najvišjo stopnjo vremenskega opozorila, ki pomeni znatno tveganje za zdravje. Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur po navedbah španskega zdravstvenega inštituta Carlos III. umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno. Agencija Aemet je ob tem sporočila, da je bilo prvih šest mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961.

Pri nas večinoma pod 30

Pri nas bo konec tedna precej drugačen. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bodo jutri najnižje jutranje temperature precej sveže, in sicer od 7 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in v začetku prihodnjega tedna ni pričakovati temperatur, ki bi bistveno presegle 30 stopinj, v večjem delu države bodo ostale pod tridesetico.