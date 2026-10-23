Telesni stražar predsednice parlamenta novinarko vrgel na tla, končala v bolnišnici s hudimi poškodbami (VIDEO)

Bolgarska novinarka Sonja Koltuklieva je morala na bolniški pregled, potem ko jo je uslužbenec Nacionalne službe za varovanje (NSO) v Sofiji v Bolgariji podrl na tla. Novinarka je skušala od predsednice bolgarskega parlamenta Mihajle Docove dobiti odgovor na svoja vprašanja. Incident se je zgodil v četrtek zvečer pred sedežem stranke Progresivna Bolgarija, ki jo vodi premier Rumen Radev. Posnetek dogodka se je kmalu razširil po družbenih omrežjih. Novinarka agencije PIK je želela od Docove izvedeti, zakaj so zaslišanja dvakrat prekinili. Predsednica parlamenta na njena vprašanja ni odgovorila, temveč je obsedela v službenem avtomobilu.

Po poročanju bolgarske televizije BTV so se razmere zaostrile, ko je Koltuklieva odprla vrata avtomobila, v katerem je že sedela Docova. Na posnetku je videti, kako varnostnik novinarko odrine, ta pa pade na pločnik. Avtomobil se nato odpelje z vključenimi modrimi lučmi in sireno. Po navedbah v poročilu se nihče iz spremstva ni ustavil, da bi preveril, kako je z novinarko, ali ji ponudil pomoč. Reševalci so Koltuklievo odpeljali na pregled na Vojaško medicinsko akademijo. Agencija PIK, pri kateri je zaposlena, je sporočila, da je utrpela pretres možganov, zlom ključnice in izpah rame. Novinarka je pozneje povedala, da so uvedli predkazenski postopek in pridržali uslužbenca NSO, ki jo je odrinil. V službi za varovanje so sporočili, da so odredili takojšnjo in temeljito preiskavo ravnanja svojih pripadnikov. Napovedali so najstrožje ukrepe, če se bo izkazalo, da se je uslužbenec odzval neprimerno. Docova se je pozneje srečala s Koltuklievo in izrazila obžalovanje zaradi dogodka. Incident je označila za popolnoma nedopusten in napovedala, da bo od direktorja NSO zahtevala najstrožje ukrepe.

Reševalci so Koltuklievo odpeljali na pregled na Vojaško medicinsko akademijo. Utrpela je pretres možganov, zlom ključnice in izpah rame.

Predsednica zahtevala nujno poročilo

Ob tem je poudarila, da pripadniki službe skrbijo za njeno varnost in ravnajo v skladu z določenimi protokoli. Dodala je, da ne more določati, kako naj opravljajo svoje naloge. Novinarke takšna razlaga ni prepričala. Po njenih besedah je Docova svoje ravnanje opravičevala s stresom, ki naj bi ga občutila, ko je pred seboj zagledala Koltuklievo. Novinarka ji je dejala, naj odide, saj je podvomila o iskrenosti njenega opravičila. Ocenila je tudi, da skušajo odgovornost za incident prevaliti nanjo.

Predsednica Bolgarije Ilijana Jotova je ravnanje varnostnika obsodila ter ga označila za nedopustno in pretirano. Zahtevala je nujno poročilo o dogodku in ugotovitev odgovornosti. Vodja stranke DPS Deljan Pevski je incident označil za »najgrši obraz oblasti« ter zahteval odstop Docove in Toneva. Asen Vasilev, vodja stranke Nadaljujemo spremembe, pa je dogodek opisal kot »popolno izgubo občutka za lastno ravnanje«, poroča Dnevni avaz.