Televizijska voditeljica obsojena na smrt z obešanjem: trdi, da je nedolžna

Devetintridesetletna egiptovska televizijska voditeljica in producentka Sarah Khalifa, ki velja za eno največjih televizijskih zvezd v tej afriški državi, je bila obsojena na smrt z obešanjem. Sodišče v Kairu jo je skupaj z devetimi soobtoženci spoznalo za krivo sodelovanja v organizirani kriminalni skupini, povezani s pridobivanjem surovin za proizvodnjo sintetičnih drog in preprodajanjem teh.

Khalifova, ki je tudi poročala o kazenskih primerih v televizijski oddaji Misija nemogoče, vztraja, da je nedolžna. Po poročanju državnega časopisa Akhbar al-Youm je septembra lani, ko jo je sodnik vprašal o njeni domnevni vlogi, zatrdila, da drog, vse do trenutka, ko so jo z njimi fotografirali v prostorih agencije za boj proti drogam, ni nikoli videla. Glede na sodne dokumente so obtožencem zasegli več kot 750 kilogramov končnih drog, skupaj z nezakonitim orožjem in strelivom. Razsodba je bila menda sprejeta na podlagi jasnih dokazov: pred tožilstvom je pričalo 20 prič, analizirani pa so bili tudi zvočni in videoposnetki.

Nepravnomočno je obsojena na smrtno kazen.

Novinarka, ki ima na Instagramu 2,6 milijona sledilcev, je prek svojega odvetnika napovedala, da se bo na smrtno kazen pritožila na kasacijsko sodišče oziroma ​​najvišje sodišče v državi za kazenske zadeve. Tožilstvo ji je sicer očitalo, da naj bi v združbi imela vodilno oziroma koordinacijsko vlogo. Še več. Tudi finančno naj bi podpirala dejavnost skupine. Nekateri viri navajajo tudi, da je bila vključena v organiziranje dobave surovin iz tujine ter v kontakte z drugimi člani skupine. Zoper Khalifovo je sicer tekel še en ločen kazenski postopek. Po poročanju Al Jazeere se je ta končal z obsodbo na tri leta zapora. Svojega voznika naj bi namreč pridržala v svojem stanovanju, ga slekla, napadla in dejanje posnela. Ta primer je bil odkrit ravno med preiskovanjem glavnega primera z drogami.