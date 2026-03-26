Televizijsko voditeljico zlorabili za pornografijo

Zaradi globoko ponarejenih (video)posnetkov (deepfake v angleščini) bi lahko posamezniki v Nemčiji že kmalu pristali na kazenskih oddelkih sodišč. V zadnjih dneh v tej evropski državi odmeva primer tamkajšnje 44-letne televizijske voditeljice Collien Fernandes, ki je v Španiji zoper svojega nekdanjega moža, 50-letnega igralca Christiana Ulmena, vložila tožbo, ker da je po spletu širil njene ponarejene fotografije seksualne tematike. Na Instagramu je voditeljica pojasnila, da se že približno desetletje na družbenih omrežjih pojavljajo lažni računi, na katerih so objavljene pornografske fotografije, na katerih naj bi bila ona. Za nemški ARD je povedala, da je proti svojemu bivšemu možu v Španiji, kjer sta prej živela skupaj, sprožila pravne postopke, »ker so tam pravice žensk bistveno boljše kot v Nemčiji. To ne velja le za spletno zlorabo, ampak tudi za nasilje v družini. V tem primeru pa smo, ko smo identificirali storilca, odkrili tudi, da se je kaznivo dejanje zgodilo v Španiji,« je dodala. In okrcala svojo državo, češ, da je ta zaradi lukenj v zakonodaji »pravzaprav zatočišče za storilce«.

V njen bran je že stopilo več kot 250 vodilnih nemških žensk iz politike, kulture in gospodarstva, ki so vlado pozvale, da naj ljudi zaščiti pred »digitalnim spolnim nasiljem«. Med drugim naj tako končno sprejme uvedbo načela »da pomeni da« v nemško zakonodajo, s čimer bi vsako spolno dejanje brez izrecne privolitve postalo kaznivo dejanje. Prav tako želijo, da se v kazenski zakonik vključi kaznivo dejanje femicida. Ulmenov odvetnik Christian Schertz je v izjavi dejal, da je poročanje Der Spiegla, ki je prvi pisal o primeru, »nezakonito iz več razlogov« in da bodo sprožili pravne postopke. V izjavi je zapisano, da je velik del poročanja predstavljalo »nedopustno poročanje, ki temelji na sumu«. Ter da se »na podlagi enostranske predstavitve širijo neresnična dejstva«. Ulmen zaenkrat še ni obtožen in velja za nedolžnega, je še poročal britanski BBC.