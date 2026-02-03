Temperature do –24 °C, masovni napad in goreči nebotičniki: Rusija udarila po stanovanjih

V noči na 3. februar je Kijev prebudil nov val raket in dronov. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo zadetih več stanovanjskih stavb po mestu, ranjeni sta najmanj dve osebi, poroča Kyiv Independent. Napad je prišel sredi hudega mraza, ko naj bi se temperature do jutra spustile vse do –24 °C. Po ocenah Kijeva naj bi zadnji udar pomenil konec kratkega, tako imenovanega »energetskega premirja«, v okviru katerega se je Moskva začasno zavezala k prekinitvi napadov na ključne energetske objekte. Kremelj je sicer že prej sporočil, da naj bi takšna pavza veljala le do 1. februarja. Napadi na prestolnico se ob tem nadaljujejo le nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump 29. januarja dejal, da je ruskega predsednika Vladimirja Putina osebno prosil, naj se vzdrži udarov po Kijevu.

Dron je zadel več stanovanjskih objektov v Kijevu. FOTO: Gleb Garanich Reuters

Zračna obramba v Kijevu je bila aktivirana okoli 0.30 po lokalnem času, ko so se mestu približevali droni. Kmalu zatem so odjeknile eksplozije, o katerih je poročala javna televizija Suspilne, novinarji prej omenjenega časnika pa so s terena sporočali, da se je napad nadaljeval še vsaj naslednjo uro. Ukrajinsko vojno letalstvo je medtem opozarjalo tudi na nevarnost balističnih izstrelkov, usmerjenih proti mestu. Župan Vitalij Kličko je sporočil, da so zabeležili škodo na »nestanovanjskem objektu« v okrožju Darnicki, ter na stavbi, v kateri deluje vrtec v okrožju Dneprovski. Vodja kijevske mestne vojaške uprave Timur Tkačenko je dodal, da so bile poškodovane posamezne stanovanjske stavbe v več delih mesta. V okrožju Pečersk naj bi zagorelo na bencinski črpalki, poškodovana so bila tudi parkirana vozila. Obseg škode še ni znan. »Rusi so si izbrali ledeno februarsko noč za še en množičen napad na Kijev,« je Tkačenko zapisal na družbenih omrežjih in prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih. »To bo težka noč.«

FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters

Napadi niso bili omejeni na prestolnico. Po navedbah lokalnih oblasti in medijev so udari zadeli tudi območja Sumija, Harkova, Dnipra in Zaporožja. V Harkovu so uradniki poročali o zadetku balističnega izstrelka v okrožju Slobidski. Guverner Oleh Sinehubov je potrdil, da sta bili ranjeni dve osebi in da sta pomoč prejeli na kraju. Najbolj skrb vzbujajoče pa je sporočilo harkovskega župana Ihorja Terehova: zaradi napada bodo morali »izpustiti toplotni medij iz sistema ogrevanja«, kar pomeni prekinitev ogrevanja v več kot 800 stavbah. »Vem, kako težko je to pri temperaturah pod –20 stopinj. A napad brez primere na ključno infrastrukturo nam ne pušča druge možnosti. Naši strokovnjaki ne vidijo alternative,« je dejal. V Sumiju naj bi bili zadeti dve stanovanjski zgradbi, poškodovana naj bi bila stanovanja v sedmem in četrtem nadstropju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že prej, sklicujoč se na obveščevalne podatke, opozoril, da Rusija pripravlja množičen napad prav v času, ko se je mraz po državi zaostril, in so temperature padle pod –20 °C.