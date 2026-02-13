Temu delu Evrope letos vreme res ne prizanaša: ženska umrla pod zrušeno streho (VIDEO)

V neurju Nils, ki je z močnim vetrom in dežjem v četrtek prizadel jug Francije in sever Španije, so umrli trije ljudje. Voznik tovornjaka je umrl v četrtek v Franciji, ko je padlo drevo razbilo vetrobransko steklo na njegovem vozilu. Danes pa je bil za nekoga prav tako v Franciji smrtonosen padec z lestve v vrtu. Po neurju, ki je podiralo drevesa in poplavljalo ceste, je danes na jugu Francije brez električne energije še vedno okoli 450.000 gospodinjstev. O smrtni žrtvi po močnem dežju poročajo tudi iz Italije. Neurje Nils, med katerim je veter s sunki več kot 160 kilometrov na uro podiral drevesa.

V Španiji, kjer je bilo poškodovanih še več deset ljudi, je po navedbah oblasti umrla ženska, na katero se je zrušila streha industrijskega skladišča. Na Portugalskem, katere del je prav tako prizadel Nils, pa se je viadukt zaradi poplav delno zrušil. V vseh omenjenih državah so odpovedali številne lete, moten je bil železniški in cestni promet.

Potem ko je italijansko prestolnico in njeno okolico v četrtek prizadelo močno deževje, pa se je ponoči blizu Rima sprožil zemeljski plaz, ki je zadel trinadstropno stanovanjsko hišo. Umrl je 58-letni stanovalec, dva stanovalca pa sta bila poškodovana, a ne huje. Francoski vremenoslovci so izpostavili, da je bilo neurje Nils neobičajno silovito. Francoski distributer električne energije Enedis je na teren poslal 3000 delavcev, ki so do davi uspeli na omrežje znova priključiti polovico od okoli 900.000 gospodinjstev, ki so v četrtek ostala brez elektrike. V podjetju so še pojasnili, da jih pri delu ovirajo poplave in blokirane ceste.