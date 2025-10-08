Teroristi so jih napadli, ko so bili še v pižamah

V Reimu, na mestu glasbenega festivala Nova, kjer so borci palestinskega gibanja Hamas ubili več kot 300 ljudi, se je včeraj, natanko dve leti po napadu, zbralo na desetine svojcev in prijateljev žrtev. Ti so se ob 6.29 zjutraj po lokalnem času oziroma natanko ob času, ko se je začel napad na južni Izrael, z minuto molka poklonili spominu nanje.

Med napadom pred dvema letoma so palestinski borci, oboroženi s strelnim orožjem, raketami in granatami, prebili mejo med Gazo in Izraelom ter vdrli v izraelski skupnosti. V kibucu Kfar Aza je bilo ubitih najmanj 62 prebivalcev, 19 so jih vzeli za talce. Napada v kibucu Beri se v svoji knjigi Talec spominja Eli Šarabi. »Z naperjenim orožjem je k nam vstopilo pet teroristov. Bili smo še v pižamah, oni pa so bili v uniformah z maskirnimi kapami in kalašnikovkami. Našli so nas,« je zapisal Šarabi, ki je nato v Gazi in tunelih pod njo preživel 491 dni.

67.000 Palestincev so v povračilnih ukrepih ubili Izraelci.

V napadu je Hamas ubil približno 1200 ljudi, 251 jih je vzel za talce. Trenutno jih še vedno zadržuje 47, vendar je po podatkih izraelske vojske najmanj 25 že mrtvih. Po napadu je Izrael v odziv sprožil obsežno ofenzivo na Gazo, doslej pa je bilo po navedbah palestinskih oblasti ubitih več kot 67.000 Palestincev, tretjina od teh naj bi bila otrok. Po dveh letih napadov je Gaza povsem opustošena, večmesečne izraelske blokade dobave pomoči in oviranje razdeljevanja pa so privedli do humanitarne katastrofe in lakote.

Mednarodna skupnost upa, da bo tudi v tem predelu sveta kmalu zavladal mir. V ponedeljek so se v Egiptu začeli pogovori o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo, ki ga je nedavno predstavil ameriški predsednik Donald Trump. Predstavniki gibanja Hamas na posrednih pogovorih z izraelsko delegacijo razpravljajo o vsebini načrta, pri čemer je v ospredju izpustitev izraelskih talcev.