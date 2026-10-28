Teroristični napad v Srbiji! Stopnjo pripravljenosti dvignili na najvišjo

V Beogradu je bil v noči na sredo, nekaj minut po polnoči, izveden napad na pripadnika žandarmerije, ki je varoval izraelsko veleposlaništvo. Napad so oblasti označile kot terorističnega in razglasile najvišjo rdečo stopnjo pripravljenosti po vsej Srbiji.

»Mladoletnik, za katerega sumimo, da je iz Šabca, je z dvema nožema napadel pripadnika žandarmerije, medtem ko je vzklikal Allahu akbar. Napadalca je policist v samoobrambi ubil, pri čemer je bil ta lažje poškodovan in je dobil ureznino na obrazu,« je dejal Ivica Dačić, minister za notranje zadeve v tehničnem mandatu. Poudaril je, da je bil napadalec simpatizer teroristične organizacije, piše Dnevnik.hr. »Je podpornik Islamske države. Naša služba mu je sledila že nekaj časa. Na svojem Instagram profilu je objavil črno zastavo in simbole te organizacije,« je dejal Dačić in dodal, da je stopnjo teroristične grožnje dvignil na najvišjo možno, torej na rdečo stopnjo.

Napad se je zgodil 15 minut po polnoči v elitni beograjski soseski Dedinje, kjer se nahaja izraelsko diplomatsko predstavništvo. Po odločitvi ministra za notranje zadeve je bil celoten varnostni aparat postavljen v najvišjo pripravljenost in deluje po protokolih za izredne varnostne krize.

Na ulice so poslali oborožene patrulje specialnih enot, poleg diplomatskih predstavništev in nakupovalnih središč pa je bil okrepljen nadzor nad vso kritično infrastrukturo in državnimi objekti. Po Dačićevih besedah ​​mladenič oblastem ni bil neznan, temveč je bil zaradi svojih ekstremističnih stališč in povezav z radikalnim islamizmom že prej pod operativnim nadzorom obveščevalnih in protiterorističnih služb. Dačić in direktor policije sta ranjenega policista obiskala v bolnišnici. Njegovo stanje je dobro in pričakujejo, da bo že danes odpuščen na domačo oskrbo. Preiskava vseh okoliščin napada še poteka, policijske sile pa ostajajo v visoki pripravljenosti.