Tesla ne bo več proizvajala avtomobilov modela S in X, preusmerja se v človeku podobne robote

Tesla se podaja v eno svojih najbolj drznih prelomnic doslej. Podjetje, ki je pred dobrim desetletjem na novo definiralo trg električnih vozil, bo postopoma prenehalo s proizvodnjo modelov S in X – zelo priljubljenih modelov avtomobilov, ki sta Teslo iz nišne zagonske zgodbe povzdignila med globalne tehnološke velikane. Proizvodne zmogljivosti bodo po napovedih vodstva preusmerjene v razvoj in izdelavo humanoidnih robotov, poročajo tuji mediji. Elon Musk kljub temu, da sta modela S in X izjemno profitabilna, vztraja, da je preusmeritev v umetno inteligenco nujna za dolgoročni obstoj in rast podjetja.

Avtomobili v ozadje, roboti v ospredje, dobiček navzdol

Musk je ob pogovoru z vlagatelji nakazal, da bo proizvodnja teh vozil ustavljena že letos. Kar se tiče avtomobilov, Tesla upanje polaga le še v projekt Cybercab, dvosedežni avtonomni taksi brez volana in pedalov, za katerega Musk verjame, da se bo dolgoročno prodajal v večjih količinah kot vsa ostala Teslina vozila skupaj. Poleg tega podjetje intenzivno vlaga v razvoj omenjenih robotov, ki naj bi v prihodnosti prevzeli naloge v industriji, logistiki in storitvenih dejavnostih.

Muskove ideje pa spremljajo za podjetje skrb vzbujajoče številke. Tesla je v zadnjem četrtletju leta 2025 zabeležila 16-odstotni padec prilagojenih prihodkov, medtem ko se je čisti dobiček znižal za kar 61 odstotkov. Na letni ravni je podjetje ustvarilo približno 3,3 milijarde dolarjev manj dobička, kar pomeni skoraj prepolovitev v primerjavi s preteklim letom. Prodaja vozil je prav tako doživela najostrejši upad v zgodovini podjetja – tako na četrtletni kot na letni ravni. Teslin letni dobiček v letu 2025 dosega le še okoli 30 odstotkov rekordnih 12,6 milijarde dolarjev iz leta 2022, pri čemer je podjetje dobiček znižalo v kar devetih od zadnjih desetih četrtletij.

Za Teslin zaton je kriva tudi politika

K padcu prodaje ni prispevala le gospodarska slika. Ugled znamke Tesla se je v zadnjem letu načel tudi zaradi Muskovih političnih stališč in javne podpore Donaldu Trumpu, kar je pri delu kupcev v ZDA in Evropi povzročilo odpor do blagovne znamke. Dodatno breme v ZDA predstavlja tudi ukinitev davčnih olajšav v višini 7.500 dolarjev za kupce električnih vozil. Na globalni ravni se Tesla vse težje kosa s konkurenco, zlasti na Kitajskem, kjer jo je leta 2025 po obsegu prodaje prehitel proizvajalec BYD, ki je prevzel naslov največjega proizvajalca električnih vozil na svetu.

Kljub vsemu Musk ostaja neomajen v svojih vizijah. Tesla je v zadnjem poslovnem poročilu prvič razkrila tudi 2-milijardno naložbo v podjetje xAI, ki deluje na področju umetne inteligence in je prav tako v Muskovem lastništvu. Prav obljube o robotaksijih in robotih so decembra začasno pognale delnice Tesle na rekordne ravni, čeprav so se kasneje nekoliko umirile.

Po zadnjih napovedih naj bi Tesla v prvi polovici letošnjega leta svojo robotaksi storitev razširila na sedem novih trgov, Musk pa še vedno cilja, da bo do konca leta 2026 med četrtina in polovica Združenih držav imela dostop do popolnoma avtonomnih vozil – seveda, če bodo za to uspeli doseči tudi regulatorna dovoljenja.